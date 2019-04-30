Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%ТАСС 04:39
Чистая прибыль группы Сбербанк по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 226,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка.
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Авто
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Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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Авто
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Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
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Обновлено в 10:08
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Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
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В шахте на территории ЮАР оказались заблокированы примерно 1,8 тысячи рабочих.
Обновлено в 12:52
Политика
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Обновлено в 11:50
Теннис
Вихлянцева пробилась во второй круг турнира в Праге
Обновлено в 13:15
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Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Футбол
Власти Дагестана отказались помогать «Анжи»
На сегодняшний день клуб просит у правительства 650 миллионов рублей. Вместе с тем «Анжи» — частный клуб, он абсолютно коммерческий.
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