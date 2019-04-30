Сбербанк нарастил прибыль по МСФО на 7% в I кварталеNews.ru 03:10

Сбербанк на 7% увеличил размер чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в I квартале 2019 года. Об этом говорится в опубликованных материалах кредитной организации.

Сбербанк нарастил прибыль по МСФО на 7% в I квартале

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