Финансы

Сбербанк нарастил прибыль по МСФО на 7% в I кварталеNews.ru 03:10

Сбербанк на 7% увеличил размер чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в I квартале 2019 года. Об этом говорится в опубликованных материалах кредитной организации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чистая прибыль банка «Восточный» по МСФО за 2018 год выросла до 7,4 млрд рублей

Банки.ру13:59

Сбербанк увеличил прибыль на 7% на фоне роста расходов по депозитам

РБК07:50

Чистая прибыль Сбербанка за I квартал выросла на 6,8%

ТАСС04:39

Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за квартал

Ведомости06:31

Сбербанк: хорошая отчетность оказала медвежью услугу

ПРАЙМ06:21

Сбербанк нарастил прибыль по МСФО на 7% в I квартале

News.ru03:10

Оборот эквайринга «Сбербанка» на Кубани в I квартале 2019г. вырос на 64%

РБК Краснодарвчера в 10:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Армия и оружие

Российские военные корабли подошли к границам Латвии

Обновлено в 05:53
Авто

Aurus полностью рассекретил кабриолет для парада Победы

За 10 дней до парада Победы Aurus представил новый кабриолет — четвертую модель после седана и лимузина Senat, а также минивэна Arsenal.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

В Японии началась церемония интронизации нового императора

Церемония интронизации нового императора Японии Нарухито началась в императорском дворце в Токио.
Обновлено в 21:39
Гаджеты

Компания Xiaomi улучшит экраны смартфонов Mi 8 и Mi Mix 3

Смартфоны китайской компании Xiaomi моделей Mi 8 и Mi Mix 3 получат технологию управления яркостью экрана DC Dimming.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Злоумышленники сообщили о бомбах на станциях в столице Аргентины

Всего же за минувший месяц злоумышленники несколько раз сообщали о минировании железнодорожных станций в столице Аргентины.
Обновлено в 19:25
Политика

Пушков предупредил Зеленского о последствиях «курса Порошенко»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский придет к фиаско, следуя политике своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 19:12
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Политика

Помпео заявил о попытке Мадуро сбежать из Венесуэлы

Обновлено в 18:12
Политика

Небензя призвал Запад не усугублять ситуацию в Сирии санкциями

Россия призывает западные страны не усугублять гуманитарную ситуацию в Сирии своими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе Совбеза ООН по политической ситуации в САР.
Обновлено в 16:15
Наука

В Чили обнаружены самые древние в Америке следы человека

В южной части Чили обнаружены самые древние в Америке человеческие следы.
Обновлено вчера в 02:19
Происшествия

Братья Навальные дали показания по делу «Ив Роше» во французском суде

В 2014 году суд постановил, что братья нанесли ущерб «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессинговой компании почти на 30 миллионов рублей.
Обновлено в 22:07
Происшествия

Оползень повредил не менее 15 домов в Боливии

Обновлено в 19:10
Происшествия

Стрелявший в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве

19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.
Обновлено в 21:39
Политика

Чичерина резко ответила на слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 16:39
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в университете Северной Каролины

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которая произошла на территории университета в американском штате Северная Каролина.
Обновлено в 19:18
Музыка

Роскосмос опубликовал видео с танцующими «на МКС» балеринами

Корпорация «Роскосмос» выложила на свой YouTube-канал видео, в котором танцовщики балета Большого театра выступают на фоне макета Международной космической станции.
Обновлено в 19:37
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Гаджеты

Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum

Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.
Обновлено в 03:20
Политика

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено в 17:43
Культура

Экстренно госпитализирован Павел Чухрай

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 19:18
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Похищенных в Нигерии сотрудников концерна Shell освободили

Силовикам Нигерии удалось освободить похищенных на юге стране сотрудников нефтегазового концерна Shell.
Обновлено в 21:20
Общество

Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия

Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Экономика

Решается судьба самого крупного свинокомплекса в Хабаровском районе

Власти Хабаровского края готовы помочь инвестору возобновить кредитование для достройки свинокомплекса в Хабаровском районе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 19:54
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Театры

В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова

Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено в 16:53
Космос

Магма стала ключом к определению происхождения Луны

Причина, говорит Карато, заключается в том, что ранняя прото-Земля – возникла примерно через 50 миллионов лет после образования Солнца – была покрыта морем из горячей магмы, в то время как второй объект, вероятно, состоял из твердого материала.
Обновлено в 06:33
Политика

Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано

Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 20:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное