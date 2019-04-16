Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 08:35

Принято решение рекомендовать годовому собранию заплатить дивиденды в размере 16 руб., эта сумма одинакова на обыкновенную и на привилегированную акции. Общая сумма дивидендов — 361 млрд 391 млн 168 тыс. руб. Это составляет 43,5% от нашей прибыли по МСФО и 46,2% от прибыли по РСБУ.

Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%). Выплаты составили 12 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Отметим, что целевой уровень выплат госкомпании составляет 50%.

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