Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублейКоммерсантъ вчера в 08:35

Принято решение рекомендовать годовому собранию заплатить дивиденды в размере 16 руб., эта сумма одинакова на обыкновенную и на привилегированную акции. Общая сумма дивидендов — 361 млрд 391 млн 168 тыс. руб. Это составляет 43,5% от нашей прибыли по МСФО и 46,2% от прибыли по РСБУ.

Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%). Выплаты составили 12 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Отметим, что целевой уровень выплат госкомпании составляет 50%.

Гаджеты Чехол для беспроводной зарядки Huawei P30 стоит 45 долларов Сегодня вице-президент Huawei по мобильным телефонам Брюс Ли (Bruce Lee) сообщил в социальной сети Weibo, что чехол для беспроводной зарядки теперь доступен для покупки на Vmall.com примерно за 45 долларов.

Наука Определен признак скорой преждевременной смерти Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

Общество Бариста назвали самый популярный у москвичей кофе Наибольшей популярностью среди москвичей пользуется капучино, об этом рассказал глава школы бариста при Лиге бариста РФ Илья Богданович.

Спорт Медведева представила музыку короткой программы на новый сезон Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева представила музыку для своей новой короткой программы на следующий сезон.

Политика Стрелков: Войну в Донбассе Зеленский прекращать не намерен Экс-министр обороны ДНР уверил НСН, что с возможным приходом к власти Владимира Зеленского война в Донбассе не прекратится.

Авто Новый Toyota Highlander порадовал дизайном в стиле RAV4 Компания Toyota представила в рамках автосалона в Нью-Йорке четвёртое поколение Highlander, которое переехало на новую платформу TNGA, подросло в размерах, обзавелось новым дизайном интерьера и салона и получило пересмотренную линейку силовых агрегатов.

Общество Названы самые востребованные среди студентов России сферы деятельности Почти треть российских студентов (38%) в ближайшие пять лет после завершения учебы в высшем учебном заведении планирует заниматься практической работой в коммерческом секторе, где востребованы такие профессии, как менеджеры и аналитики в фирмах, а также работники частных клиник, школ и вузов.

Здоровье Радий Хабиров потребовал от главврачей «слезть с пьедестала» Освободившиеся 78 млн рублей, по поручению Радия Хабирова, будут направлены на повышение зарплаты врачей и медработников.

Хоккей Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019 К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

Происшествия В Хабаровске загорелся склад пиломатериалов Спасатели тушат крупный пожар на складе пиломатериалов в Хабаровске, сообщает региональное ГУ МЧС.

Экономика ЦБ нашел способ защитить клиентов банков от телефонных мошенников В документе регулятор настоятельно рекомендует кредитным организациям до 30 мая определить и представить в ЦБ списки номеров телефонов, используемые банками только для приема входящих звонков от клиентов.

Происшествия СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Ольга Зарубина подделала ДНК-тест наследницы Александра Малинина Киры Отечественная исполнительница Ольга Зарубина стала гостьей шоу «На самом деле», где призналась, подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина Киры.

Происшествия В убийстве девочки и мужчины из Приамурья признался их родственник Появился подозреваемый в убийстве 11-летней девочки и ее 38-летнего отца, которое произошло 7 апреля в амурском райцентре Ивановка.

Технологии Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Происшествия ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.

Экономика Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ 13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.

Политика Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.

Политика Юрия Грудинина избрали генеральным директором ПАО «Ил» Новый генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин начнет исполнять свои обязанности с 20 апреля.

Здоровье Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.

Политика Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и о позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.

Происшествия ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.

Политика Госдума приняла закон о запрете рекламы психоактивных веществ Проектом закона запрещается распространять в СМИ и интернете сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.