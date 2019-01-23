Экономика

Сбербанк решил отменить комиссии за денежные переводыLenta.ru 03:03

Сбербанк планирует полностью упразднить комиссии за переводы денежных средств внутри банка, для отдельных категорий клиентов их уже отменили, передает ТАСС слова главы банка Германа Грефа.
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Герман Греф
Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении комиссий до их полной отмены.
— Герман Греф, российский политикФедералПресс 04:33

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Сбербанк отменит комиссии за внутренние денежные переводы

Российская газета03:06

Сбербанк отменит комиссию за денежные переводы

URA.Ru03:01

Сбербанк будет снижать комиссии за переводы внутри территориальных банков вплоть до их отмены

Интерфакс01:09

Герман Греф пообещал отменить комиссии за денежные переводы внутри Сбербанка

Эхо Москвы02:33

Греф пообещал отменить комиссии за переводы внутри Сбербанка

РБК02:07

Сбербанк отменит комиссии за внутрибанковские переводы

Коммерсантъ02:51

Сбербанк отменил комиссии за переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов

ТАСС01:05
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