Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости 08:05

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.

Спорт Российская бегунья Савина дисквалифицирована на 12 лет Тренер спортсменки отстранен на четыре года Российскую бегунью на средние дистанции Ксению Савину дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 12 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Политика Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.

Происшествия Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе» Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.

Происшествия После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.

Общество Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.

Происшествия Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.

Гаджеты Google презентовал новую версию Android Американская компания Google завершила презентацию новой мобильной операционной системы Android Q. На конференции Google I / O 2019 в Калифорнии произошла презентация новой системы Android Q. Ранее она уже была доступна в виде бета-версии, поэтому на мероприятии ей уделили не очень много времени.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Общество В Чечне заработало такси для женщин В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.

Политика Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова.

Общество Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.

Кино Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.

Общество Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.

Происшествия В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Общество В РФ упростят правила установления инвалидности Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.

Политика В Госдепе подтвердили, что посол США на Украине покинет свой пост Ранее об отзыве Мари Йованович сообщили украинские СМИ Посол Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае вместе с завершением полномочий действующего президента страны Петра Порошенко, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США.

Политика США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль В связи с кризисом в Венесуэле Вашингтон решил направить в регион госпитальный корабль американских ВМС.