Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости 08:05

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.
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Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу

РБК07:33

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Ведомости08:05

Сбербанк запускает вклад «Красная гвоздика» с максимальной процентной ставкой

Банки.ру08:01

Традиционных вкладов ко Дню Победы почти не будет

Коммерсантъ14:34

Банк обрадовал клиентов великолепным подарком

Deita.ru08:31

С 30 апреля в АТБ начал действовать новый сезонный вклад «ЖАРА»

SIA.ruвчера в 20:12

Российские банки на майские праздники предлагают сезонные вклады с высокими ставками

Банки Сегодня04 мая в 03:41
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Происшествия

В Колорадо не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо, двое подозреваемых задержаны, сообщил в Twitter шериф округа Дуглас.
Обновлено в 18:12
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Футбол

Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Футбол

Робертсон: Главное, что «Ливерпуль» вышел в финал

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финал турнира.
Обновлено в 17:43
Наука

Гаджет для слабовидящих разработала школьница из Казани

Обновлено в 05:11
Политика

Помпео отменил визит в Германию

Немецкие политики обиделись на госсекретаря США Майка Помпео за внезапную отмену сегодняшнего визита в Германию.
Обновлено в 15:13
Единоборства

Дебют Усика в супертяжелом весе отложен из-за травмы

Обновлено в 17:28
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
Обновлено в 17:11
Происшествия

ФСБ задержала семь членов националистической организации

«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбуждённого Главным следственным управлением СК России по Москве уголовного дела 7 мая в Москве, Московской области и Владимире задержаны семь активных членов националистической организации, причастных к совершению насильственных и экстремистских преступлений на территории России», — говорится в сообщении.
Обновлено в 14:34
Футбол

Трент и Ориги разыграли угловой года: «Барселона» вообще не поняла, что происходит

Сам Трент после игры подтвердил, что это была импровизация.
Обновлено в 17:45
Энергетика

«Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%

Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:43
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Авто

Lada Granta снова стала бестселлером АвтоВАЗа в апреле

Обновлено в 12:27
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра из-за «свинства» режиссера

Российская актриса покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока, заявив в своем инстаграме о "свинстве" со стороны режиссера-постановщика Антона Яковлева.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Все захваченные во Франции заложники освобождены

Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
Обновлено в 16:48
Авто

Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России

Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 09:11
Экономика

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий

ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий Как следует из данных ФНС за первый квартал 2019 года, бизнес все реже решается на открытие в стране новых компаний.
Обновлено в 11:54
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Шереметьево раскрыло причины возвращения SSJ-100 в аэропорт

Обновлено в 15:12
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Происшествия

Суд снял с блогера Соколовского судимость за экстремизм

В июне 2017 года Соколовский получил три с половиной года условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК РФ).
Обновлено в 13:59
Происшествия

В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах

ФСИН сообщила о выявлении сотрудниками московского СИЗО-1 "Матросская тишина" наркотиков, спрятанных в передаче для заключенного.
Обновлено в 12:23
Политика

Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Политика

В конгрессе США назвали возмутительным отзыв посла на Украине

Лидер демократического большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел считают возмутительным решение отозвать посла на Украине Мари Йованович.
Обновлено в 12:22
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
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