Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости вчера в 08:05

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.

Футбол Мостовой назвал позором поражение «Барселоны» в полуфинале ЛЧ от «Ливерпуля» Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал игроков испанской «Барселоны» после разгромного поражения от английского «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Происшествия В Японии число пострадавших детей при наезде автомобиля достигло 15 В Японии количество госпитализированных в результате наезда автомобиля на группу детей дошкольного возраста возросло до пятнадцати человек.

Политика Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.

Общество Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.

Армия и оружие Российские штурмовики оснастят искусственным интеллектом Модернизированные российские штурмовики Су-25СМ3 оснастят новыми бортовыми комплексами целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Общество Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд.

Кино В YouTube «слили» полный фильм «Детектив Пикачу» На канале Inspector Pikachu действительно опубликовано видео хронометражом 1 час 42 минуты, на котором главный персонаж фильма Пикачу танцует.

Политика Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги» Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".

Общество Архитекторы из Швейцарии обвинили Киев в краже проекта моста Киевские власти позаимствовали концепцию пешеходного моста между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» у швейцарских архитекторов, не уведомив об этом авторов и не заплатив им премию за выигранный конкурс.

Происшествия Захвативший заложников во Франции открыл огонь по полиции Захвативший заложников во французском Бланьяке открыл огонь по полиции, передает Franceinfo.

Общество Комиссия по этике в ХМАО оценит совет чиновницы поднять «пятые точки» Комиссия по этике в ХМАО проверит высказывания сотрудницы администрации Сургутского района Любови Иванцовой, которая в ответ на жалобы посоветовала жителям уезжать или поднять свои "пятые точки" и сделать что-то самим, заявил журналистам глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Путешествия Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.

Политика Кириллу Вышинскому продлили арест Подольский суд Киева продлил арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил адвокат Андрей Доманский.

Политика Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому следует оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.

Происшествия Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае Как проинформировал ТАСС источник в правоохранительных органах, в числе погибших - руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов.

Политика В России планируют запретить одноразовую пластиковую посуду В Минприроды РФ выступили за запрет продажи пластиковой посуды. Однако на подготовку законодательной инициативы потребуется несколько лет.

Хоккей Хольм: сборная Швеции готова бросить вызов российским хоккеистам Защитник «Торпедо» и сборной Швеции Филип Хольм оценил нынешний состав сборной России по хоккею.

Происшествия В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.

Экономика Китайский ЦБ в апреле закупил около 15 тонн золота Народный банк Китая в апреле 2019 года увеличил объем запасов золота в составе международных резервов на 0,48 млн унций (около 15 тонн), следует из опубликованной ЦБ статистики.

Политика В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза» Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.

Общество Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях Минпросвещения совместно с Профсоюзом работников народного образования обсуждают возможность разработать рекомендации для учителей по безопасному ведению социальных сетей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Общество В РФ упростят правила установления инвалидности Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.