Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости вчера в 08:05

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.
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Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

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