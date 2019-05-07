Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости вчера в 08:05
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк запускает новый депозитный промовклад «Красная гвоздика» к 9 Мая
Обозреватель Врнвчера в 09:41
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Пациенты с ВИЧ в Башкирии лишены возможности пройти необходимую диагностику
Пациенты с ВИЧ в Башкирии лишены возможности пройти необходимую диагностику Пациентам с ВИЧ в Башкирии отказывают в проведении необходимых диагностических исследований, сообщают в общественном движении «Пациентский контроль».
Обновлено вчера в 13:45
Кино
Авторы «Игры престолов» извинились за стаканчик из Starbucks в кадре
В четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» в одном из эпизодов зрители заметили стаканчик из кофейни Starbucks.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Во Владивостоке эвакуировали несколько торговых центров
В соцсетях опубликованы фото и видео с мест эвакуации: на них видно, что людей вывели как минимум из семи крупных торговых центров Владивостока.
Обновлено в 02:38
Футбол
Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛ
Английская Премьер-лига назвала список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата по итогам сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 16:21
Технологии
Минкомсвязь предложила оценить глав госкорпораций по «цифровому KPI»
В конце апреля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) объявило конкурс на оказание услуг по анализу и экспертно-аналитическому сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено вчера в 11:32
Экономика
ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду
Банк России определился с датой запуска тестирования QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей: переводы от физических лиц в адрес юридических, так называемые C2B-платежи, планируется запустить для фокус-групп 30 августа.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Уничтожены позиции боевиков, с которых велся обстрел авиабазы Хмеймим
Накануне боевики дважды обстреляли российскую авиабазу из реактивных систем залпового огня В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали об уничтожении позиций реактивных систем залпового огня террористов, с помощью которых велся обстрел российской авиабазы Хмеймим.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Общество
До 10% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в День Победы
В День Победы в столице ожидаются ливневые дожди и грозы, за сутки может выпасть до 10% месячной нормы осадков, при этом показатели дневной температуры будут доходить до 24 градусов тепла, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
Обновлено 06 мая в 06:38
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов
По словам детского стоматолога профессора Николы Иннес, снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором (концентрация химического элемента должна составлять 1350-1500 ppmF).
Обновлено в 00:50
Футбол
Клопп: «Не знаю, как у Алиссона получаются все эти сейвы»
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено в 00:43
Политика
США сняли санкции с генерала Венесуэлы
Вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс заявил, что с венесуэльского генерала Мануэля Кристофера Фигеры, который поддержал оппозиционера Хуана Гуайдо, сняты все санкции.
Обновлено вчера в 16:52