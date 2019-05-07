Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости 08:05

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.
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Сбербанк запускает вклад «Красная гвоздика» с максимальной процентной ставкой

Банки.ру08:01

Сбербанк запускает новый депозитный промовклад «Красная гвоздика» к 9 Мая

Обозреватель Врн09:41

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

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Традиционных вкладов ко Дню Победы почти не будет

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Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу

РБК07:33

Банк обрадовал клиентов великолепным подарком

Deita.ru08:31
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» может продать Погба в «Реал» за € 187 млн

Мино Райола, агент Погба, уже провёл переговоры с «Королевским клубом» и по окончании сезона может сообщить манкунианцам, что «Реал» готов заплатить за француза € 112 млн.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:07
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Лопетеги может возглавить «Баварию»

52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Кино

Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»

Обновлено в 14:43
Здоровье

Сотни человек каждый день умирают от укусов змей

5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
Обновлено в 14:25
Общество

На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти

На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Экономика

Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году

Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено в 09:55
Технологии

Электромобили Tesla научились покупать запчасти

Система, установленная в автомобилях Tesla, самодиагностирует поломку и заказывает необходимые детали в сервисный центр.
Обновлено в 10:37
Финансы

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Процентные доходы ЦБ в отчетном периоде увеличились на 218,2% до 361,7 млрд руб. Активы регулятора увеличились до 39,4 млрд руб. против 30,8 млрд руб. в 2017 г. По итогам 2018 г. регулятор получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. в виде дивидендов.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие

Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили самолет группировок, союзных Файезу Сарраджу, к югу от ливийской столицы Триполи, сообщается в заявлении военной пресс-службы ЛНА.
Обновлено в 08:11
Политика

В Германии не поверили словам советника Трампа Болтона об авианосцах

Обновлено в 02:05
Авто

Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Политика

Порошенко не явился на допрос в прокуратуру

Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено в 07:32
Наука

Изменение климата на Земле ускорило распространение банановой болезни

Обновлено в 02:17
Общество

Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного

Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 11:52
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Экономика

«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба

В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%. Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Состояние Алены Водонаевой резко ухудшилось, она под капельницей

Обновлено в 07:36
Политика

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.
Обновлено в 14:10
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
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Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

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Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
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Праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы - нерабочий праздничный день.
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