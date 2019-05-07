Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости 08:05

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Происшествия Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100 В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.

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Происшествия Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100 Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.

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