Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости 08:05
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может продать Погба в «Реал» за € 187 млн
Мино Райола, агент Погба, уже провёл переговоры с «Королевским клубом» и по окончании сезона может сообщить манкунианцам, что «Реал» готов заплатить за француза € 112 млн.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:07
Футбол
Лопетеги может возглавить «Баварию»
52-летний Лопетеги прошлым летом возглавил мадридский «Реал», но был уволен всего через четыре с половиной месяца после назначения.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100
Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Кино
Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»
Обновлено в 14:43
Здоровье
Сотни человек каждый день умирают от укусов змей
5,8 млн человек ежегодно кусают змеи, половина из которых ядовита.
Обновлено в 14:25
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Экономика
Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году
Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено в 09:55
Технологии
Электромобили Tesla научились покупать запчасти
Система, установленная в автомобилях Tesla, самодиагностирует поломку и заказывает необходимые детали в сервисный центр.
Обновлено в 10:37
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Процентные доходы ЦБ в отчетном периоде увеличились на 218,2% до 361,7 млрд руб. Активы регулятора увеличились до 39,4 млрд руб. против 30,8 млрд руб. в 2017 г. По итогам 2018 г. регулятор получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. в виде дивидендов.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолет правительства нацсогласия
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили самолет группировок, союзных Файезу Сарраджу, к югу от ливийской столицы Триполи, сообщается в заявлении военной пресс-службы ЛНА.
Обновлено в 08:11
Авто
Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta
По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.
Обновлено в 08:08
Кино
Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»
Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Политика
Порошенко не явился на допрос в прокуратуру
Пока еще действующий украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в генпрокуратуру страны по "делу Евромайдана".
Обновлено в 07:32
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах для заключенного
Сотрудники московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) пресекли передачу заключенному наркотиков, спрятанных в продуктовой посылке под видом конфет, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
Обновлено в 11:52
Общество
В России упростят процедуру признания инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Экономика
«Руспродсоюз» объяснил подорожание хлеба
В марте цены выросли на 7,5%, в декабре 2018 года — на 5,2%. Отметим, что о росте цен на хлеб на уровне 6–7% «Руспродсоюз» предупреждал еще в январе.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына
Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Политика
Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил указом от 7 мая командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Юрия Аллерова, сообщает президентская пресс-служба.
Обновлено в 14:10
Политика
На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне
Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12