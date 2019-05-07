Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости 08:05
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.
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Российские банки на майские праздники предлагают сезонные вклады с высокими ставками
Банки Сегодня04 мая в 03:41
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