Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости 08:05
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.
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Общество
Рестораторы хотят ввести платное бронирование столиков
Федерация рестораторов и отельеров предлагает ввести платное бронирование столиков в заведениях среднего и высокого ценовых сегментов, пишут «Известия».
Обновлено в 08:02
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено в 09:14
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре
Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет майские праздники
9 мая для президента России будет традиционно церемониально-рабочим днем Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин часть майских праздников проведет на работе, пишет Интерфакс.
Обновлено в 08:43
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Хоккей
Линдбэк и Геноуэй подписали контракты с «Торпедо»
Нижегородское «Торпедо» во вторник объявило о подписании соглашений с двумя легионерами шведским голкипером Андерсом Линдбэком и канадским защитником Чарльзом Геноуэем.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Политика
В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:29
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.
Обновлено в 04:10
Наука
В Боливии найдены древние наркотики для общения с духами
Останки шаманов, вместе с которыми индейцы похоронили и древние наркотики, были найдены в пещере Куэва дель Чилено, что на юго-западе Боливии.
Обновлено в 07:50
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Авто
Премьера нового McLaren состоится 15 мая
Компания McLaren представит свою новую модель класса «гран-туризмо» 15 мая 2019 года, сообщает британский автопроизводитель.
Обновлено в 10:45
Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Последний выживший пассажир SSJ 100 рассказал о трагедии
Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево борта Олег Молчанов, который последним покинул самолёт, поделился подробностями страшной трагедии.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Появились последние фото Жанны Фриске с сыном
Несколько снимков, на которых Жанна запечатлена с сыном Платоном, появились на одной из фанатских страничек в «Инстаграм».
Обновлено в 06:54
Здоровье
В Минздраве назвали способы борьбы с аллергией
В Минздраве России предупредили аллергиков о скором цветении различных растений, а также рассказали о способах борьбы с аллергической реакцией.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота
В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Названы 5 самых полезных видов зелени
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика
Стартовали переговоры Лаврова и Помпео
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео стартовала в финском городе Рованиеми.
Обновлено вчера в 10:53