Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости 08:05

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.
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Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.
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Компания McLaren представит свою новую модель класса «гран-туризмо» 15 мая 2019 года, сообщает британский автопроизводитель.
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Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу.
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