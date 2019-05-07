Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рубляхВедомости 08:05

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка. По словам одного из консультантов, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада.

Общество Рестораторы хотят ввести платное бронирование столиков Федерация рестораторов и отельеров предлагает ввести платное бронирование столиков в заведениях среднего и высокого ценовых сегментов, пишут «Известия».

Экономика Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.

Происшествия В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Политика На Украине избрали главу антикоррупционного суда Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».

Политика Песков рассказал, как Путин проведет майские праздники 9 мая для президента России будет традиционно церемониально-рабочим днем Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин часть майских праздников проведет на работе, пишет Интерфакс.

Общество Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети» 6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.

Хоккей Линдбэк и Геноуэй подписали контракты с «Торпедо» Нижегородское «Торпедо» во вторник объявило о подписании соглашений с двумя легионерами шведским голкипером Андерсом Линдбэком и канадским защитником Чарльзом Геноуэем.

Политика В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.

Наука В Боливии найдены древние наркотики для общения с духами Останки шаманов, вместе с которыми индейцы похоронили и древние наркотики, были найдены в пещере Куэва дель Чилено, что на юго-западе Боливии.

Политика Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».

Авто Премьера нового McLaren состоится 15 мая Компания McLaren представит свою новую модель класса «гран-туризмо» 15 мая 2019 года, сообщает британский автопроизводитель.

Транспорт Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).

Происшествия Последний выживший пассажир SSJ 100 рассказал о трагедии Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево борта Олег Молчанов, который последним покинул самолёт, поделился подробностями страшной трагедии.

Происшествия Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Шоу-бизнес Появились последние фото Жанны Фриске с сыном Несколько снимков, на которых Жанна запечатлена с сыном Платоном, появились на одной из фанатских страничек в «Инстаграм».

Здоровье В Минздраве назвали способы борьбы с аллергией В Минздраве России предупредили аллергиков о скором цветении различных растений, а также рассказали о способах борьбы с аллергической реакцией.

Происшествия Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).

Происшествия Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу.

Происшествия ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.

Экономика Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.