Экономика
РБКСбербанк начал разработку нового логотипа
Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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с чего всё началось
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.РБК09:24
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Общество
Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн
На сайте госуслуг появится сервис, с помощью которого автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.
РИА Новости 02:12
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Здоровье
Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов
Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила.
Екатеринбург-ТВ вчера в 08:27
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Политика
Путин оценил стыковку «Союза» с МКС
Российский президент Владимир Путин выразил свое впечатление от работы членов экипажа МКС во время последней стыковки корабля "Союз МС-14".
Газета.Ru 11:41
Авто
Представлен вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня 05:50
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Экономика
WSA: Мировое производство стали в январе-июле выросло на 4,6%
Производство стали в мире в январе-июле 2019 года составило почти 1,084 миллиарда тонн, увеличившись на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, следует из материалов World Steel Association (WSA).
ПРАЙМ 10:19
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Транспорт
Власти Москвы утвердили тарифы проезда по МЦД
Цена поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах Москвы будет равна стоимости билета в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне составят 23 рубля за зону, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы, прошедшему во вторник.
РИА Новости 10:48
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
REGNUM вчера в 00:43
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Авто
Представлены обновленные седан и хэтчбек Subaru Impreza
Продажи обновленных Subaru Impreza G4 и Subaru Impreza Sport на японском рынке начнутся этой осенью, но предзаказы на них местные дилеры принимают уже сейчас.
Автоновости дня 08:24
Происшествия
Полковника Медоева убрали из ФСБ из-за двойного гражданства
Издание Russian Deadline назвало официальную причину увольнения из ФСБ полковника Марата Медоева, помощника главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева и «героя» расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Первое антикоррупционное 04:15
Политика
Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.
Коммерсантъ 06:58
Общество
Россиянин Пельмень Кондольский решил сменить имя
Житель Троицка Челябинской области, 19-летний Роман Грошев, который ради 200 килограммов пельменей назвал себя Пельмень Кондольский, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.
Lenta.ru 09:04
Происшествия
В Петербурге злоумышленник напал на таксиста и угнал его машину
Инцидент произошел, когда водитель KIA Cerato заехал за клиентом на улицу Ленсовета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Телеканал Санкт-Петербург 11:50
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00