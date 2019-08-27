Экономика

РБКРБКСбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
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Сбербанк начал разработку нового логотипа

Стоимость ребрендинга банковских офисов эксперты в 2009 году оценивали в 20 млрд руб. Новый бренд для экосистемы Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, предполагающей продвижение в том числе и нефинансовых сервисов.
РБК09:24

Подробнее о событии

В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

RT на русском13:37

В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

ТАСС10:09

В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании

РИА Новости12:47

Сбербанк поменяет логотип

Lenta.ru11:36

Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

Коммерсантъ10:45

Сбербанк решил разработать новый логотип и готов потратить миллионы долларов

URA.Ru10:07

Сбербанк начал разработку нового логотипа

РБК09:24
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Рогозин рассказал об отказавшей при стыковке «Союза» с МКС аппаратуре

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Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
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Во Владивостоке из-за ливней сбрасывают воду с водохранилища

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Движение поездов на Московском центральном кольце восстановлено

Движение поездов на первом пути Московского центрального кольца (МЦК) восстановлено и вводится в график, сообщается во вторник на странице столичного метро в Twitter.
ТАСС 15:08
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Заведующий хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
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Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»

«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:32
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РИА Новости 11:14
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В Подмосковье проверяют информацию о смерти ребенка в доме-интернате

Подмосковные следователи организовали доследственную проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о смерти ребенка в детском доме подмосковного Сергиева Посада, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.
РИА Новости 09:59
Культура

Киселев доволен фестивалем Rap Koktebel

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РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
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«Краснодар» опубликовал стартовый состав на ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».
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В Арктике открыли пять новых российских островов

Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
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Объявлена неделя бесплатной игры в Rainbow Six: Siege

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Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.
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Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии

Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
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Путин угостил Эрдогана мороженым

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Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

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Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
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Фондовые индексы Европы не демонстрируют единой динамики

Пессимизм участников рынка из-за эскалации торговой войны США и Китая отчасти компенсировали новые заявления президента США Дональда Трампа о желании КНР заключить торговую сделку.
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Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
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