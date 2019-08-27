Экономика

РБКРБКСбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
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Сбербанк начал разработку нового логотипа

Стоимость ребрендинга банковских офисов эксперты в 2009 году оценивали в 20 млрд руб. Новый бренд для экосистемы Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, предполагающей продвижение в том числе и нефинансовых сервисов.
РБК09:24

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В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

RT на русском13:37

В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

ТАСС10:09

В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании

РИА Новости12:47

Сбербанк поменяет логотип

Lenta.ru11:36

Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

Коммерсантъ10:45

Сбербанк решил разработать новый логотип и готов потратить миллионы долларов

URA.Ru10:07

Сбербанк начал разработку нового логотипа

РБК09:24
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Происшествия

На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Политика

Путин осмотрел новый аэропорт Саратова

Президент посетил саратовский аэропорт "Гагарин".
Российская газета 13:49
Политика

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Происшествия

Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru 13:08
Здоровье

Доктор Мясников назвал причину ожирения россиян

Мясников добавил, что в большинстве случаев причиной лишнего веса у граждан России является не то, что они не могут остановиться и перестать кушать, также не виновата в этом генетика.
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Политика

В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США

RT на русском 11:58
Футбол

Краснодар — Олимпиакос 1:1 (1-й тайм)

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Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме

Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
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Транспорт

Названа дата запуска третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево»

Газета.Ru 14:31
Общество

Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии

Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12
Происшествия

На Кубани разыскивают мужчину, подозреваемого в убийстве падчерицы

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехлетней девочки, подозреваемый в убийстве - сожитель ее матери - объявлен в розыск, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе СУ СКР по региону.
ТАСС 15:04
Наука

Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком

Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
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В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
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Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
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Армия и оружие

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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
Lenta.ru 12:51
Здоровье

В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы

Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Политика

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Государственное бюро расследований Украины начала уголовное дело против председателя Верховной рады Андрея Парубия - его обвиняют в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого погибли 48 противников Майдана.
Газета.Ru 14:57
Происшествия

Под Ростовом начался крупный ландшафтный пожар

Под Ростовом-на-Дону полыхает крупный ландшафтный пожар. По словам очевидцев, горит сухая трава и камыш.
Российская газета 13:42
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Религия

Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы

28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
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Политика

Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту

Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:43
Происшествия

Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Политика

Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу

Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Политика

Еще один американский сенатор заявил об отказе во въезде в Россию

Сенатор от Демократической партии, член комитета сената по международным отношениям Крис Мерфи получил отказ в получении въездной визы в Россию, сообщается на его сайте.
Газета.Ru 14:58
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Александр Друзь отреагировал на информацию о ДТП со своим участием

Александр Друзь отреагировал на информацию о ДТП со своим участием Об этом сообщает РЕН ТВ.
Экспресс газета 14:59
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Киселев высказал свое отношение к мату

Мат является бесценным лингвистическим ресурсом русской культуры, который стоит использовать в качестве "специй" в языке, то есть только в особых ситуациях, а не постоянно, считает основатель фестиваля Rap Koktebel, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу

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Армия и оружие

Новейшие авиабомбы показали на МАКС-2019

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