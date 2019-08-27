Экономика
РБКСбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.РБК09:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:23, Вашингтон
Политика
Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе
Ранее сенатор Мёрфи заявил, что ему якобы отказали в визе для въезда в Россию в составе делегации конгресса США.
RT на русском 20:58
Политика
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Телеканал 360° 25 августа в 17:22
Политика
Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада
Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.
Российская газета 18:42
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Общество
34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму»
«Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.
Ореанда-Новости 01:40
Авто
Представлен вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня 05:50
Наука
Плёнка из многослойного графена защищает от укусов комаров
Газета DAILY 14:17
Армия и оружие
Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб
Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:35
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Политика
Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Коммерсантъ 14:19
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Общество
Уровень воды в Амуре у Комсомольска превысил опасную отметку
Уровень воды в реке Амур стремительно повышается. Сейчас он на отметке 673 сантиметра, при том что высота в 450 уже считается опасной.
Пятый канал 09:28
Общество
СМИ: Purdue Pharma хочет уладить иски о ее роли в опиоидном кризисе
Компанию обвиняют в развязывании и поддержании опиоидного кризиса, который унес более 400 тысяч жизней в период с 1999 по 2017 годы.
РИА Новости 20:41
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС 17:13
Общество
Сильный дождь продолжит заливать Приморье в ближайшие сутки
PrimaMedia.ru 03:33
Транспорт
Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений
Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.
РИА Новости 19:42
Политика
Болтон рассказал о планах Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
NewInform 09:25
Шоу-бизнес
Певец Юлиан находится в тяжелом состоянии в больнице
В настоящее время звезда находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Юлиану резко стало плохо вчера вечером, 26 августа.
Bimru.ru 04:33
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Экономика
Philip Morris может воссоединиться с Altria
Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria.
Коммерсантъ 11:36
Общество
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
Газета.Ru 11:55
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Футбол
«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони
Gazeta.SPb 17:21