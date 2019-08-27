Экономика

РБКРБКСбербанк начал разработку нового логотипа

Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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с чего всё началось

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБКвчера в 09:24

Подробнее о событии

В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

RT на русскомвчера в 13:37

Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

Коммерсантъвчера в 10:45

В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании

РИА Новостивчера в 12:47

Сбербанк поменяет логотип

Lenta.ruвчера в 11:36

Сбербанк решил разработать новый логотип и готов потратить миллионы долларов

URA.Ruвчера в 10:07

В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

ТАССвчера в 10:09

Сбербанк начал разработку нового логотипа

РБКвчера в 09:24
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Наука

Ученые-химики из США разработали самоуничтожающийся полимер

Evo-rus.com вчера в 13:40
Политика

Украинская армия привела в ужас американского инструктора

Утро.ru вчера в 13:40
Политика

Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Футбол

Жоау Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» на правах аренды

Газета.Ru вчера в 13:58
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Авто

Средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет

32CARS.ru вчера в 02:53
Происшествия

Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки

Адвокат одного из полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексуальным действиям, рассказал версию сотрудников правопорядка о произошедшем инциденте, передает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 21:21
Армия и оружие

«Плоский штопор» в исполнении истребителя Су-57 попал на видео

СМИ опубликовали видео тренировочного полета российского истребителя Су-57.
iReactor 00:40
Происшествия

Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае

Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Известия вчера в 16:44
Общество

Минпросвещения сформулировало правила поведения учителей в соцсетях

Минпросвещения разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе там прописано поведение учителей в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Екатерины Климовой

Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, у пары растет дочь Аглая.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия

В жилом доме во Львовской области произошёл взрыв газа

RT на русском вчера в 22:58
Армия и оружие

Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет

Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Шоу-бизнес

У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Политика

Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году

Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости вчера в 11:11
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Общество

В резюме россиян появится новая важная графа

В резюме российских граждан, которые пользуются порталом государственного сайта «Работа в России», появится новая графа.
Общественное телевидение России вчера в 03:29
Армия и оружие

В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Происшествия

Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока

Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.
Вести.Ru вчера в 22:38
Теннис

Хачанов проиграл в первом круге US Open

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США.
Газета.Ru вчера в 19:41
Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК вчера в 13:45
Общество

Кадастровая палата подготовила инструкцию по межеванию дачных участков

Федеральная кадастровая палата (ФКП) Росреестра составила инструкцию по согласованию границ участков с соседями.
Известия 01:00
Политика

Эрдоган назвал главное во взаимоотношениях Турции и России

Эрдоган отметил, что, помимо бурно развивающихся отношений в военной сфере, Россию и Турцию, прежде всего, объединяет солидарность, в том числе — в экономике.
Красная весна вчера в 11:01
Кино

Студия «Мельница» прорабатывает образ подружки Лунтика

Экономика сегодня вчера в 23:28
Футбол

«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.
OAnews вчера в 05:18
Общество

Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
Urbc.Ru вчера в 02:03
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Власти России рассматривают возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров.
РБК вчера в 19:39
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