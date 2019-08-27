Экономика

РБКРБКСбербанк начал разработку нового логотипа

Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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с чего всё началось

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК09:24

Подробнее о событии

В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

RT на русском13:37

Сбербанк решил разработать новый логотип и готов потратить миллионы долларов

URA.Ru10:07

В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

ТАСС10:09

Сбербанк поменяет логотип

Lenta.ru11:36

Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

Коммерсантъ10:45

В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании

РИА Новости12:47

Сбербанк начал разработку нового логотипа

РБК09:24
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Уникальный Су-47 показали на МАКС

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Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
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Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин

Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
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Политика

Путин назвал главную задачу сирийского урегулирования

Президент России Владимир Путин назвал главной задачей сирийского урегулирования стабилизацию обстановки и обеспечение процесса политического решения конфликта.
News.ru 11:32
Политика

Болтон заявил о планах Трампа встретиться с Зеленским в Польше

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава государства и его украинский коллега Владимир Зеленский могут встретиться в конце августа – начале сентября в Польше, куда американский лидер приедет для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября).
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Курс евро подскочил до 74 рублей

По данным Московской биржи, курс евро расчетами "завтра" на 20:16 мск вырос на 64 копейки, 73,93 рубля, но минутами ранее поднимался и до 74 рублей.
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Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сделать экономическое развитие РФ более устойчивым и динамичным, а также отметил медленный рост реальных доходов населения и улучшение ситуации с инфляцией.
Политика Сегодня вчера в 06:57
Технологии

Ростех показал экспортный вариант беспилотника «Корсар»

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Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Футбол

Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Общество

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
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Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
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Политика

Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы

Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
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СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
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Объявлена неделя бесплатной игры в Rainbow Six: Siege

С 28 августа по 3 сентября французская компания объявляет бесплатное тестирование игры для владельцев PC, PS4 и Xbox One.
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Pornhub снял «самое грязное в мире видео»

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Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
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На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ

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РИА Новости 13:59
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Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
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На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе

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