Экономика
РБКСбербанк начал разработку нового логотипа
Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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с чего всё началось
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.РБК09:24
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Происшествия
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Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
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Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
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Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
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Политика
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News.ru 11:32
Политика
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Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава государства и его украинский коллега Владимир Зеленский могут встретиться в конце августа – начале сентября в Польше, куда американский лидер приедет для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны (1 сентября).
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Финансы
Курс евро подскочил до 74 рублей
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Аргументы недели 14:19
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Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Экономика
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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сделать экономическое развитие РФ более устойчивым и динамичным, а также отметил медленный рост реальных доходов населения и улучшение ситуации с инфляцией.
Политика Сегодня вчера в 06:57
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Футбол
Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Общество
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Энергетика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
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Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
Lenta.ru 13:13
Армия и оружие
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
Lenta.ru 12:51
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Технологии
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
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Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
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Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Политика
На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе
Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
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