Экономика
РБКСбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
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с чего всё началось
Стоимость ребрендинга банковских офисов эксперты в 2009 году оценивали в 20 млрд руб. Новый бренд для экосистемы Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, предполагающей продвижение в том числе и нефинансовых сервисов.РБК09:24
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:59, Вашингтон
Политика
Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова
Взгляд-инфо 12:36
Политика
На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе
Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
REGNUM 11:36
Политика
Путин угостил Эрдогана российским мороженым
Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана мороженым.
Свободная Пресса 09:42
Политика
Трамп не нашел постельных клопов в гостинице для G7
Американский президент Дональд Трамп заверил, что в гостинице, где он предложил провести саммит G7 в 2020 году, нет никаких клопов.
Газета.Ru 12:46
Футбол
«Ливерпуль» отклонил предложение «Фиорентины» по трансферу брата Джеррарда
18-летний двоюродный брат бывшего капитана красных Стивена Джеррарда заинтересовал «Нордшелланн» и «Фиорентину».
Матч ТВ 13:38
Общество
В Челябинской области 20 человек решили сменить пол
Молодой человек сменил имя, чтобы выиграть 200 килограммов пельменей, а теперь намерен вернуть прежние имя и фамилию.
Губерния (г. Челябинск) 06:20
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Футбол
Егоров: «Однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши»
Что касается Роши — тут однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева. Арбитр, похоже, не видел момент удара.
Sport24.ru 09:35
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Авто
Новый Land Rover Defender снимается в «бондиане»
Новый Land Rover Defender участвует в съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».
Автоновости дня 01:52
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Футбол
На ответном матче «Краснодара» с «Олимпиакосом» ожидается аншлаг
РИА Новости 25 августа в 12:23
Происшествия
МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор», рассказал источник РБК.
РБК 11:11
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Армия и оружие
Обнаружены останки 17 красноармейцев, погибших на Халхин-Голе
Останки 17 солдат Красной Армии, погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол в Монголии 80 лет назад, обнаружены поисковым отрядом Восточного военного округа.
МИР 24 04:36
Экономика
ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.
ТАСС 10:44
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Политика
Владимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
Говорит Москва 11:44
Наука
Таяние вечной мерзлоты в Арктике усилит парниковый эффект
Из-за глобального потепления вечная мерзлота привлекает большое внимание ученых, так как ее таяние грозит высвобождением огромного количества древнего органического углерода и возможной экологической катастрофой.
Naked Science 04:29
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Армия и оружие
В специальных учениях в ЦВО принимает участие более 30 тыс. человек
«В учениях задействованы органы военного управления, воинские части и организации МТО — более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск»,— пишет ТАСС с ссылкой на департамент информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:27
Авто
Subaru обновила седан и хэтчбек Subaru Impreza
Продажи обновленных Subaru Impreza G4 и Subaru Impreza Sport на японском рынке начнутся этой осенью, но предзаказы на них местные дилеры принимают уже сейчас.
Автоновости дня 08:24
Политика
Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева
Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».
BFM.ru 13:50
Футбол
Защитник «Севильи» не перейдет в ЦСКА
Защитник испанской «Севильи» Серхи Гомес останется в клубе и не перейдет в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
Sportbox.RU 13:26
Футбол
Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»
Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года.
Чемпионат 12:32