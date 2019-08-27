Экономика
РБКСбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
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с чего всё началось
Стоимость ребрендинга банковских офисов эксперты в 2009 году оценивали в 20 млрд руб. Новый бренд для экосистемы Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, предполагающей продвижение в том числе и нефинансовых сервисов.РБК09:24
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Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Гаджеты
BBC работает над собственным голосовым помощником
BBC готовится выпустить собственного голосового помощника.
News.ru 08:32
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Ростуризм разрешил продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм проинформировал туроператоров, что они могут возобновить продажи туристических путевок на Шри-Ланку.
ФедералПресс 10:49
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Здоровье
Почти 90% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России
В России около 90% пациентов с онкологическими заболеваниями покупали незарегистрированные препараты.
РБК 10:43
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Общество
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Технологии
Программист обнаружил утечку данных россиян в открытый доступ
В открытом доступе были обнаружены номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты сотен россиян.
Lenta.ru 12:24
Общество
Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
Lenta.ru 13:13
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Общество
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
Газета.Ru 11:55
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Общество
Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Политика
Вышинский намерен добиваться признания незаконности обвинения в суде
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский намерен отстаивать свою невиновность в суде, заявил его адвокат Андрей Доманский.
РИА Новости 12:55
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25