Экономика

РБКРБКСбербанк начал разработку нового логотипа

Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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с чего всё началось

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК09:24

Подробнее о событии

В Сбербанке прокомментировали сообщения о планах сменить логотип

RT на русском13:37

Сбербанк решил разработать новый логотип и готов потратить миллионы долларов

URA.Ru10:07

В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

ТАСС10:09

Сбербанк поменяет логотип

Lenta.ru11:36

Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

Коммерсантъ10:45

В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании

РИА Новости12:47

Сбербанк начал разработку нового логотипа

РБК09:24
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Политика

Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G7

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РИА Новости 20:05
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Раскрыт объем «секретной» экономики России

Ведомство еще не публиковало данные за 2018 год, однако показатель мог еще снизиться, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».
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Космос

NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

РБК 21:58
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Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
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Холдинг "Нацимбио", принадлежащий госкорпорации "Ростех", приступил к отгрузкам в регионы вакцин против гриппа; в рамках первого этапа в Томскую область будет поставлено более 245 тысяч доз вакцины, включая более 61 тысячу доз вакцины для детей, сообщает во вторник пресс-служба "Нацимбио".
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Андрей Будогосский: «На судей выливают помои домыслов»

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Газета.Ru 16:57
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Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

ТАСС 17:13
Политика

Макрон ответил бразильскому лидеру на насмешки в адрес жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил в социальной сети Facebook на насмешки в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.
Мойка78 вчера в 19:25
Космос

Президент Белоруссии стал героем нового мема с астероидом Рюгу

В кадре президент Белоруссии в махровой шапочке, простой белой футболке и клетчатых шортах держит в руках сетку, наполненную картофелем.
SNG.Today 22:05
Наука

600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность

Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.
N+1 11:00
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Наука

Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком

Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru 14:34
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Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян

Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Равшана Куркова вспомнила, как переехала в Москву 20 лет назад

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Мужчина попал в больницу с симптомами гриппа и лишился кожи

Дэвид Айрленд (David Ireland) поступил в больницу с симптомами, напоминающими грипп.
Lenta.ru 22:02
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Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

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Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада

Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.
Российская газета 18:42
Киберспорт

В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные

Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.
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Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока

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Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
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Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас

Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.
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Предполагаемый iPhone XI показали на видео в Сети

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Здоровье

Почти 13% онкобольных заявили о покупке лекарств без регистрации в России

В новой версии сообщения говорится, что почти 13% пациентов с онкологическими заболеваниями приобретали не зарегистрированные в России препараты.
РБК 10:43
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«СКА-Хабаровск» подписал полузащитника из Японии

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Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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Суке принес «Монпелье» победу над «Лионом» в чемпионате Франции

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РИА Новости 15:05
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У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка

На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
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Первый зампред Хабаровского края попал в видеодорожное происшествие

Странный инцидент с участием новоиспеченного первого зампреда — руководителя аппарата губернатора и правительства края Владимира Хлапова произошел сегодня неподалеку от села "Дружба" в Хабаровском районе.
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