Экономика

РБКРБКСбербанк начал разработку нового логотипа

Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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с чего всё началось

Сбербанк начал разработку нового логотипа

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБКвчера в 09:24

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Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов

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URA.Ruвчера в 10:07

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В Сбербанке пока не обсуждают вопрос смены логотипа

ТАССвчера в 10:09

Сбербанк начал разработку нового логотипа

РБКвчера в 09:24
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Неймар снялся в популярном испанском сериале

Soccer.ru вчера в 23:57
Происшествия

12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

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Газета.Ru 02:17
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Создание культурного кластера на заводе Шпагина будет курировать новое учреждение

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Происшествия

Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде

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РБК 03:03
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты

Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
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Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
Теннис

Рафаэль Надаль: Предложил Маррею свою яхту

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, как относится к выступлению британца Энди Маррея на "Челленджере", который проходит на базе Академии испанца на Мальорке.
GoTennis.ru 02:53
Футбол

Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Общество

Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября

Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Общество

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
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Певица сделала это после Светланы Лободы. Алла Пугачева ранее «благословила» украинскую певицу в ходе конкурса «Новая волна».
Чистовик 01:08
Здоровье

Рак, инсульт и кровотечения. Как нас калечат аспирин и микстура

Риск инсульта, кровотечения и затруднения в постановке диагноза — далеко не все проблемы, которые можно получить Бездумное назначение и применение лекарств от давления, по мнению врачей, приносит непоправимый вред здоровью и, кроме того, порой лишает возможности исправить ошибки и выявить истинные причины гипертонии или гипотонии.
Life.ru 01:05
Политика

Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
RT на русском вчера в 07:13
Экономика

Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн

Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд

Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Спорт

Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.
News.ru вчера в 07:21
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом

Газета.Ru 02:33
Футбол

«Краснодар» и «Рубин» согласовали трансфер Сорокина

Sport24.ru 03:42
Общество

Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов

В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Кино

Умерла заслуженная артистка России Людмила Мальцева

На 70-м году жизни скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Мальцева.
Вести.Ru вчера в 10:07
Общество

Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»

Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
Urbc.Ru вчера в 02:03
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Здоровье

Актер Александр Семчев похудел на 100 кг

Известный актер театра и кино Александр Семчев, чей вес доходил до 190 кг, похудел практически вдвое, сбросив 100 килограммов лишнего веса.
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Происшествия

В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек

Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.
РБК 03:04
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