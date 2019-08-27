Экономика
РБКСбербанк начал разработку нового логотипа
Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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с чего всё началось
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.РБКвчера в 09:24
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Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов
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