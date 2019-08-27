Экономика
РБКСбербанк начал разработку нового логотипа
Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
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с чего всё началось
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.РБКвчера в 09:24
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Эксперты оценили возможный ребрендинг Сбербанка в десятки миллионов долларов
Коммерсантъвчера в 10:45
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В Кремле приветствуют решение суда в Киеве об освобождении из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
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Путин и Эрдоган прилетели на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган прилетели на 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 06:16
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Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Футбол
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Woman.ru 02:21
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Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
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ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура
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Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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Как отмечается, в результате инцидента пострадали 9 человек - водитель и 8 пассажиров.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
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Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
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Происшествия
При пожаре на заводе в Нижнем Новгороде погибли два человека
Два работника нижегородской судоверфи "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) погибли и один пострадал при пожаре на строящемся сухогрузе, сообщили РИА Новости в пресс-службе завода.
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