Экономика

Сбербанк начал переговоры о покупке ритейлера «О’Кей»Интерфакс 12:09

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", пишет Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли. По словам двух источников агентства, банк не планирует оставаться конечным собственником, рассчитывая перепродать актив третьей стороне.
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Сбербанк ответил на сообщения о покупке сети «О’кей»

РБК13:22

Cбербанк прокомментировал информацию о возможной покупке «О’кей»

Rambler News Service12:20

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Ведомости11:46

Сбербанк не планирует покупать ретейлера «О’кей» в собственных интересах

ТАСС12:36

Сбербанк придет в «О’Кей» за долгами

Коммерсантъ12:36

Сбербанк начал переговоры о покупке ритейлера «О’Кей»

Интерфакс12:09

Сбербанк не планирует приобретать «О’Кей» в собственных интересах

Говорит Москва12:32
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Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В пригороде Магнитогорска на опорах ЛЭП обнаружили взрывчатку

По их данным, взрывчатку заметили мастера федеральной электросетевой компании, проводившие осмотр во время своего дежурства в Агаповском районе во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 09:58
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Общество

Вячеслав Володин призвал любить Саратов

Вячеслав Володин посетовал на то, что в открытом доступе нет цифр расходования бюджетов в городах области, однако ему удалось найти цифры, но на это ему потребовалось много времени.
Обновлено в 09:55
Футбол

«Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов

По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро.
Обновлено в 14:21
Политика

Почему Литва отозвала посла из России

Накануне прокуратура обвинила экс-посла Литвы в РФ Римантаса Шидлаускаса в оказании содействия за денежное вознаграждение в выдаче шенгенской визы российскому гражданину Ринату Насырову, который ранее руководил Новым промышленным банком.
Обновлено в 13:45
Происшествия

В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

Обновлено в 12:12
Происшествия

В Москве задержали протащившего полицейского на капоте водителя

Обновлено в 13:23
Политика

Друг Зеленского объяснил, почему не явился на пресс-конференцию

Обновлено в 10:13
Культура

Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье

Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Хоккей

Женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Финляндии, всухую обыграла команду Швейцарии — 3:0. Голами отметились Анна Шохина, Елена Дергачева и Алевтина Штарева.
Обновлено в 13:21
Здоровье

В Белгороде провели уникальный мастер-класс для хирургов

За онлайн-трансляцией наблюдали лучшие отечественные оториноларингологи из Москвы, Ярославля, Липецка, Тамбова, Курска и Белгорода.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

«Горячая штучка»: дочь Эминема опубликовала фото в бикини на фоне водопада

На одних кадрах девушка купается в водопаде, а на других гуляет по песчаному берегу.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Общество

Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей

Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия

Учительница из Новомосковска избила ученика указкой за плохой ответ

Обновлено в 14:12
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

В Бурятии медики довели до смерти пациента, приняв его предсмертную агонию за буйство.
Обновлено в 14:10
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Обнинске загорелся завод по производству моторных масел

Обновлено в 13:37
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Политика

Путин поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора

Обновлено в 10:46
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Футбол

Гармаш дисквалифицирован на 4 матча за удар головой соперника

Напомним, что хавбек «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка Украины ударил головой Жуниора Мораеса, за что получил красную карточку.
Обновлено в 07:05
Политика

Эквадор отказал Ассанжу в убежище

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти приняли решение отказать Джулиану Ассанжу в убежище.
Обновлено в 05:38
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