Экономика

Сбербанк начал доставлять посылкиВедомости вчера в 09:47

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка. Она уточнила, что пока посылки можно будет отправить из трех отделений в Москве. Вопрос «масштабирования проекта» будет рассматриваться по итогам пилота, отметила пресс-служба кредитной организации.
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Сбербанк тестирует прием и выдачу посылок

Rambler News Serviceвчера в 10:19

Сбербанк запустил сервис по доставке посылок

Афиша Dailyвчера в 10:58

Сбербанк тестирует проект по приему и выдаче посылок в своих отделениях

Финмаркетвчера в 10:39

Сбербанк начал доставлять россиянам посылки

Lenta.ruвчера в 11:20

Сбербанк запустил пилотный проект в Москве по приему и выдаче посылок

ТАССвчера в 10:07

Сбербанк начал доставлять посылки

Ведомостивчера в 09:47

Сбербанк занялся доставкой посылок

РБКвчера в 09:24
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 03:54, Вашингтон
Политика

В ДНР и ЛНР ответили на условия Киева для снятия экономической блокады

Ранее Кучма заявил, что снятие экономической блокады с ДНР и ЛНР возможно только при возвращении контроля Украины над активами на юго-востоке страны.
Обновлено вчера в 20:20
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено вчера в 19:05
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика

Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17

Обновлено в 00:41
Происшествия

В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб

Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.
Обновлено вчера в 22:54
Хоккей

Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ

Вратарь хоккейного клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский впервые за спортивную карьеру признан лучшим вратарем сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 01:32
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры

Новая расширенная версия американского фантастического боевика "Мстители: Финал" выйдет в прокат в кинотеатрах на следующей неделе, заявил глава компании Marvel Studios Кевин Файги.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

Обновлено вчера в 15:48
Наука

Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье

Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.
Обновлено 18 июня в 09:04
Финансы

Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.
Обновлено в 03:42
Политика

Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз

Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Обновлено в 01:10
Кино

Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов в сериале

Продюсер и сценарист "Чернобыля" Крейг Мейзин объяснил искажение исторических фактов в сериале от HBO. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Япония обвинила бомбардировщик РФ в нарушении воздушного пространства

Японское минобороны заявило, что бомбардировщик России два раза за утро вторгся в воздушное пространство страны, об этом сообщает NHK.
Обновлено в 03:48
Авто

Новый Volkswagen T-Roc Cabrio появился на видео

Новый кабриолет Volkswagen T-Roc Cabrio заметно отличается от компактного кроссовера, на базе которого он был построен.
Обновлено в 01:54
Экономика

Эксперты ожидают замедления роста российского рынка пассажирских авиаперевозок

Темпы роста российского рынка пассажирских авиаперевозок опережают мировые показатели, но в ближайшие годы АКРА ожидает их замедления.
Обновлено в 03:41
Политика

Зеленский показал журналистам «прикольную вещь» в своём кабинете

Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка

Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Асмус встречает Харламов с гастролей в БДСМ-ошейнике

Под снимком, размещенном на официальной страницы Кристины Асмус в Инстаграм, оставляют комментарии преимущественно мужчины.
Обновлено в 00:51
Экономика

Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы

В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Общество

После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку

В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Обновлено 18 июня в 21:29
Политика

Бойко рассказал о цели визита в Россию

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.
Обновлено в 00:10
Общество

Погода в Москве может побить рекорд 1917 года

В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» начали перегружать в машины для выпуска

Двух косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье перегрузили в фуры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:01
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