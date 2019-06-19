Экономика
Сбербанк начал доставлять посылкиВедомости 09:47
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка. Она уточнила, что пока посылки можно будет отправить из трех отделений в Москве. Вопрос «масштабирования проекта» будет рассматриваться по итогам пилота, отметила пресс-служба кредитной организации.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Армия и оружие
ВМС США представили «доказательство» атаки Ирана в Оманском заливе
Напомним, что 13 июня в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы.
Обновлено в 11:31
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Украина готова рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе, заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.
Обновлено в 11:31
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Авто
Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев
Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено в 09:47
Политика
Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что бывший лидер Египта Мухаммед Мурси, скончавшийся в зале суда, был убит, передает Reuters.
Обновлено в 09:48
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Происшествия
СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве
В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская".
Обновлено в 06:11
Происшествия
Мужчин защитят от домашнего насилия в Германии
Власти Баварии и Северного Рейна-Вестфалии выпустили программу, которая призвана защитить мужчин от домашнего насилия.
Обновлено в 11:39
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика
США предложили Турции обсудить компенсацию за отказ от С-400
Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, заявила высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 12:17
Футбол
Футболист Тарасов покинет московский «Локомотив»
Дмитрий Тарасов в июле покинет московский "Локомотив", футболист и клуб не будут заключать новое трудовое соглашение.
Обновлено в 11:30
Политика
Чубайс ответил на упрек из-за слов о «неправильных олигархах»
Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс анекдотом ответил на высказанную на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей критику акционера НЛМК Владимира Лисина за слова о «неправильных олигархах».
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Британии впервые вынесли приговор за изготовление оружия на 3D-принтере
Суд в Британии впервые вынес обвинительный приговор за изготовление огнестрельного оружия на 3D-принтере.
Обновлено в 11:36
Политика
Крым уже технологически не сможет обрабатывать днепровскую воду
Крымские обслуживающие предприятия уже технологически не смогут обрабатывать воду из Днепра, которая ранее поставлялась по Северо-Крымскому каналу.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Рэпер Баста вмешался в конфликт между Тимати и L’One
Длительный конфликт между двумя известными рэперами Тимати и L’One намерен уладить их коллега Василий Вакуленко, более известный под сценическим псевдонимом Баста.
Обновлено в 11:21
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Футбол
Азмун назвал любимую европейскую лигу
Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун рассказал, какой европейский чемпионат ему нравится больше остальных.
Обновлено в 10:15
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Кино
Назван лучший исполнитель роли Бэтмена
Обновлено в 12:04
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.
Обновлено в 10:41
Авто
Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили
Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.
Обновлено в 10:13
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Общество
Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 10:50