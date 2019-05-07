Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладуРБК 07:33

Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Вклад можно будет открыть лишь в течение недели. Срок вклада — от полугода до полутора лет, снятие и пополнение не предусмотрены.

Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу

Политика Стартовали переговоры Лаврова и Помпео Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео стартовала в финском городе Рованиеми.

Происшествия В Сочи потушили пожар в двухэтажном доме Спасатели потушили пожар в двухэтажном доме в центре Сочи, из которого был спасен один человек и эвакуированы еще 12, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Происшествия Командиру экипажа сгоревшего SSJ поставили диагноз: ожоги, отравление Экипаж до последнего помогал пассажирам эвакуироваться, командир воздушного судна Денис Евдокимов уходил с него в числе последних.

Авто Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер» В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».

Хоккей Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

Политика Двух украинских рыбаков освободили в Крыму Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.

Политика Кабмин одобрил упрощение получения вида на жительство в России Правительство на заседании во вторник одобрило ряд законопроектов, упрощающих получение иностранными гражданами российских паспортов, а также оформление временного пребывания и вида на жительство в нашей стране.

Общество Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Общество В России упростят процедуру получения инвалидности Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.

Авто Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.

Политика На Украине избрали главу антикоррупционного суда Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».

Энергетика «Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3% Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Экономика В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля «Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале 19-го оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — говорится в документе.

Происшествия Была ли давка в горящем SSJ 100, уточнила выжившая пассажир Пассажир лайнера Sukhoi Superjet 100 Людмила Тихонова прокомментировала информацию о давке при эвакуации в аэропорту Шереметьево.

Общество В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года В столичном регионе 6 мая температура воздуха поднялась до +24,6. Это самый высокий показатель с начала года, о чем сообщает Метеобюро Москвы и области.

Политика На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".

Происшествия ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.

Происшествия Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.

Общество Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети» 6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.