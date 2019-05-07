Финансы

Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладуРБК 07:33

Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Вклад можно будет открыть лишь в течение недели. Срок вклада — от полугода до полутора лет, снятие и пополнение не предусмотрены.
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Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

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Сбербанк запускает вклад «Красная гвоздика» с максимальной процентной ставкой

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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео стартовала в финском городе Рованиеми.
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Всё свалили на пилотов: названы ошибки экипажа SSJ-100

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Правительство на заседании во вторник одобрило ряд законопроектов, упрощающих получение иностранными гражданами российских паспортов, а также оформление временного пребывания и вида на жительство в нашей стране.
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Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

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Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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На Украине избрали главу антикоррупционного суда

Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
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На видео ученые сняли, как бактерии убивает иммунная система

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«Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%

Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
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«Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале 19-го оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — говорится в документе.
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В столичном регионе 6 мая температура воздуха поднялась до +24,6. Это самый высокий показатель с начала года, о чем сообщает Метеобюро Москвы и области.
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Обновлено в 04:24
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Опубликовано видео первой репетиции Сергея Лазарева на «Евровидении»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.
Обновлено в 09:01
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
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Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
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Рассекречены документы об освобождении Севастополя

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