Финансы
Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладуРБК 07:33
Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Вклад можно будет открыть лишь в течение недели. Срок вклада — от полугода до полутора лет, снятие и пополнение не предусмотрены.
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Политика
Стартовали переговоры Лаврова и Помпео
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео стартовала в финском городе Рованиеми.
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Происшествия
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Обновлено в 09:15
Происшествия
В Сочи потушили пожар в двухэтажном доме
Спасатели потушили пожар в двухэтажном доме в центре Сочи, из которого был спасен один человек и эвакуированы еще 12, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Происшествия
Командиру экипажа сгоревшего SSJ поставили диагноз: ожоги, отравление
Экипаж до последнего помогал пассажирам эвакуироваться, командир воздушного судна Денис Евдокимов уходил с него в числе последних.
Обновлено в 06:19
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 02:15
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Политика
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Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
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Кабмин одобрил упрощение получения вида на жительство в России
Правительство на заседании во вторник одобрило ряд законопроектов, упрощающих получение иностранными гражданами российских паспортов, а также оформление временного пребывания и вида на жительство в нашей стране.
Обновлено в 07:32
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Общество
В России упростят процедуру получения инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал скорое упрощение правил признания человека инвалидом.
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Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Политика
На Украине избрали главу антикоррупционного суда
Бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич избрана председателем Высшего антикоррупционного суда Украины, передают «Украинские новости».
Обновлено в 09:20
Наука
На видео ученые сняли, как бактерии убивает иммунная система
Обновлено в 03:41
Энергетика
«Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%
Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:43
Экономика
В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
«Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале 19-го оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня», — говорится в документе.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Была ли давка в горящем SSJ 100, уточнила выжившая пассажир
Пассажир лайнера Sukhoi Superjet 100 Людмила Тихонова прокомментировала информацию о давке при эвакуации в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 07:47
Общество
В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года
В столичном регионе 6 мая температура воздуха поднялась до +24,6. Это самый высокий показатель с начала года, о чем сообщает Метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 05:57
Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Происшествия
ФСБ задержала причастных к нападениям в Москве семерых националистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых активных членов националистической организации, которые причастны к совершению насильственных и экстремистских преступлений в нескольких регионах России.
Обновлено в 09:01
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу
Один из приглашенных гостей сообщил, что свадебная церемония «Потапа и Насти» назначена на 23 мая в Киеве, после чего молодожены отправятся в медовый месяц.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Кино
Стивен Кинг выдвинул свою теорию окончания «Игры престолов»
Американский писатель Стивен Кинг предположил, кто мог бы занять Железный трон в финале «Игры престолов».
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00