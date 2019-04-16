Сбербанк может выплатить рекордные дивидендыБанки.ру вчера в 07:43

Принято решение рекомендовать годовому собранию заплатить дивиденды в размере 16 руб., эта сумма одинакова на обыкновенную и на привилегированную акции. Общая сумма дивидендов — 361 млрд 391 млн 168 тыс. руб. Это составляет 43,5% от нашей прибыли по МСФО и 46,2% от прибыли по РСБУ.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды в размере 361,4 млрд рублей, что составит 43,5% чистой прибыли за прошлый год по МСФО.

Экономика Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ» Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.

Общество Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.

Экономика Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.

Шоу-бизнес Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.

Политика Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.

Космос Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.

Технологии Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.

Кино Disney отменил пресс-показы в России фильма «Мстители: Финал» Ранее iReactor писал, что премьера картины «Мстители: Финал» должна будет состояться в России с 18 по 25 апреля текущего года.

Происшествия Самолет загорелся во время взлета во Внуково В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".

Шоу-бизнес Престарелую Успенскую разнесли за сексуальный танец 65-летняя звезда спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. Любовь Успенская предстала в дерзком образе.

Происшествия В Петербурге вспыхнул пожар в доме, где жил Маяковский Пожар произошел в квартире жилого дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, эвакуированы девять человек, сообщили РИА Новости в городском ГУ МЧС.

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Происшествия Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина под стражей «Суд оставил Мамаева и Кокорина под стражей», – сказал собеседник агентства.

Энергетика Россия отказала Белоруссии в индексации тарифа на транзит нефти Мнение белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) о необходимости повысить тариф на транзит нефти на 23 % Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценила как необоснованное.

Политика Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победит во втором туре выборов, призывает граждан не ссориться из-за политики.

Армия и оружие Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными Авторы доклада утверждают, что многолетнее игнорирование проблемы отсутствия инвестиций в развитие собственных военно-морских сил делает прибалтийские страны уязвимыми для "угрозы с Востока".

Происшествия Писатель Дмитрий Быков впал в кому Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Происшествия При попадании молнии в Акрополь пострадали четыре человека При попадании молнии в афинский Акрополь пострадали четыре человека.

Политика Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».

Политика На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма» Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.

Происшествия В Белоруссии сгорел католический деревянный храм конца XIX века Католический деревянный храм, построенный в 1896 году, сгорел в Городокском районе Витебской области Белоруссии, сообщило в среду областное управление МЧС.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».