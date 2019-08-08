Экономика
Сбербанк раскрыл условия снятия наличных в сельских магазинахИнтерфакс 05:56
Сбербанк России сообщил об условиях снятия наличных с банковских карт на кассах в торговых точках удаленных и малонаселенных пунктов. В сообщении отмечается, что лимит по картам Сбербанка на одно снятие наличных составляет от 100 до 5 тыс. рублей, суточный лимит ограничен 20 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новостивчера в 20:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов
Радио Sputnikвчера в 20:00
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество
На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР
Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года.
Обновлено в 03:08
Политика
Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
«Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Экс-президент Киргизии сдался властям
Обновлено в 09:38
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Общество
Более 60% магазинов в РФ не подписывают продукцию с заменителем молока
Около 2/3 магазинов (63%) не разместили в торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира» и не отделили такие продукты от продукции с молочным жиром.
Обновлено в 00:58
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов
Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов.
Обновлено в 06:50
Политика
На Украине объявили конкурс на языкового омбудсмена
В сообщении офиса сказано о том, что соответственно ранее утвержденному закону Украины «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», был объявлен конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.
Обновлено в 09:28
Космос
Вокруг звезд-белых карликов начнут искать мертвые экзопланеты
Обновлено вчера в 04:52
Технологии
Почти все токены Tether находятся на 318 кошельках
80% эмиссии стейблкоина Tether хранится на 318 кошельках, согласно исследованию компании Coin Metrics, пишет Bloomberg.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Политика
Хизри Шихсаидов прокомментировал заявление Рамзана Кадырова
Обновлено в 08:17
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Футбол
Юнес Намли: «Краснодар» был лучше «Порту»
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли после поражения от «Порту» (0:1) в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов остался доволен игрой своей команды, а также выразил надежду на положительный исход ответной встречи.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Здоровье
В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции
Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам
Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться", - сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу "Массандра", с которого стартовал аудит винодельческих предприятий Крыма в рамках проекта "Винный гид России".
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Apple запретила менять батарею iPhone
Согласно iFixit, Apple активировала неактивную программную блокировку в iOS, которая блокирует в настройках такие функции, как «Состояние батареи».
Обновлено в 09:14
Хоккей
«Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане
Казанский «Ак Барс» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:1. Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв.
Обновлено в 07:19
Футбол
Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»
Обновлено в 06:00
Общество
Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни
Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Андрей Малахов с голым торсом предстал рядом с подругой Ксении Собчак
Светская львица, блогер, подруга Ксении Собчак и многих других звезд отечественного шоу-бизнеса Ника Белоцерковская живет в живописном городке Кап де Ай во Франции, на самом Лазурном побережье, рядом с королевством Монако.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии установят протез
Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Обновлено в 08:50
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51