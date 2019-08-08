МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

с чего всё началось

Сбербанк России сообщил об условиях снятия наличных с банковских карт на кассах в торговых точках удаленных и малонаселенных пунктов. В сообщении отмечается, что лимит по картам Сбербанка на одно снятие наличных составляет от 100 до 5 тыс. рублей, суточный лимит ограничен 20 тыс. рублей.

Общество На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года.

Политика Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем «Президент Украины Владимир Зеленский в рамках второго дня официального визита в Турцию 8 августа встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем», — говорится в сообщении.

Происшествия Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.

Происшествия СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.

Общество Более 60% магазинов в РФ не подписывают продукцию с заменителем молока Около 2/3 магазинов (63%) не разместили в торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира» и не отделили такие продукты от продукции с молочным жиром.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов.

Политика На Украине объявили конкурс на языкового омбудсмена В сообщении офиса сказано о том, что соответственно ранее утвержденному закону Украины «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», был объявлен конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Технологии Почти все токены Tether находятся на 318 кошельках 80% эмиссии стейблкоина Tether хранится на 318 кошельках, согласно исследованию компании Coin Metrics, пишет Bloomberg.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Происшествия Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.

Футбол Юнес Намли: «Краснодар» был лучше «Порту» Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли после поражения от «Порту» (0:1) в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов остался доволен игрой своей команды, а также выразил надежду на положительный исход ответной встречи.

Общество Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном» Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.

Здоровье В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.

Общество Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться", - сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу "Массандра", с которого стартовал аудит винодельческих предприятий Крыма в рамках проекта "Винный гид России".

Гаджеты Apple запретила менять батарею iPhone Согласно iFixit, Apple активировала неактивную программную блокировку в iOS, которая блокирует в настройках такие функции, как «Состояние батареи».

Хоккей «Ак Барс» победил «Салават» в «Зелёном дерби» на турнире в Казахстане Казанский «Ак Барс» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» в матче Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 2:1. Зрителям не пришлось долго ждать первой заброшенной шайбы: на 46-й секунде удачным броском отметился нападающий казанского клуба Владимир Ткачёв.

Общество Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Андрей Малахов с голым торсом предстал рядом с подругой Ксении Собчак Светская львица, блогер, подруга Ксении Собчак и многих других звезд отечественного шоу-бизнеса Ника Белоцерковская живет в живописном городке Кап де Ай во Франции, на самом Лазурном побережье, рядом с королевством Монако.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии установят протез Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Политика США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2» Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).