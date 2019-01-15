Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане, может быть решена.

с чего всё началось

На остальных участников рынка (с учетом банковских групп — 229) приходится лишь 6% рынка банковских розничных денежных переводов. Исходя из анализа жалоб, граждан больше всего волнует практика взимания комиссий при внутрибанковских межрегиональных переводах.

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