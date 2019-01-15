Экономика
На остальных участников рынка (с учетом банковских групп — 229) приходится лишь 6% рынка банковских розничных денежных переводов. Исходя из анализа жалоб, граждан больше всего волнует практика взимания комиссий при внутрибанковских межрегиональных переводах.
Коммерсантъвчера в 18:15
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с чего всё началось
Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане, может быть решена.Коммерсантъвчера в 18:15
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Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%.
Обновлено вчера в 02:17
Финансы
Прибыль Сбербанка в 2018 году выросла на 24%
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2018 году выросла на 24,1% по сравнению с предыдущим годом — до 811,1 млрд руб. Декабрьская прибыль банка составила 52,2 млрд руб. — на 4,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете банка (. pdf).
Обновлено в 02:39
Экономика
Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности населения
Как отметила Голикова, по данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.
Обновлено в 02:20
Экономика
ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777
Федеральная налоговая служба запретила российским платежным системам и банкам проводить платежи в адрес нелегального онлайн-казино Azino777 с понедельника, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны
Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России.
Обновлено в 03:05
Экономика
В Белоруссии запустили первую в СНГ легальную криптобиржу
Первая в СНГ легальная криптовалютная биржа Currency.com была запущена 15 января в белорусском Парке высоких технологий, сообщает РБК.
Обновлено в 02:24
Экономика
Топилин считает невозможным двукратное одномоментное увеличение МРОТ
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) одномоментно в два раза проблематично для бюджетов, заявил ТАСС во вторник глава Минтуда РФ Максим Топилин в кулуарах Гайдаровского форума.
Обновлено в 02:06
Экономика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 16:16
Финансы
Силуанов: российская экономика избавилась от «голландской болезни»
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о достижениях работы правительства в 2018 году, по его словам, одной из главных задач было избавить российскую экономику от "голландской болезни".
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
Вызов помощи по номеру 112 оказался нерабочим для большинства россиян
Система экстренного вызова спасателей по номеру 112 полностью работает только в 12 регионах России из 85.
Обновлено вчера в 17:54
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Экономика
«Алроса» займется добычей алмазов в Зимбабве
Дочерняя компания «Алросы» займется разведкой, поиском и добычей полезных ископаемых с перспективой создания совместных алмазодобывающих и других горнорудных предприятий.
Обновлено вчера в 12:09
Экономика
Суд Токио отказался отпустить Карлоса Гона под залог
Окружной суд Токио во вторник отклонил очередное ходатайство адвокатов экс-главы Nissan Motor Corporation Карлоса Гона, просивших отпустить его под залог, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 02:28
Финансы
Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43%
Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Грузооборот НМТП по итогам 2018 г. ожидается на уровне 2017 г
Первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин добавил, что по итогам 2018 года планируется выплата дивидендов НМТП.
Обновлено вчера в 08:52