с чего всё началось

Сбербанк может приобрести онлайн-ритейлера Ozon или сервис Avito. Как сообщает The Bell, Сбербанк и «Яндекс» недовольны совместным партнерством в рамках онлайн-торговли. Отмечается, что стороны рассматривают возможность «развода», а его концепции уже разработали.

Сбербанк может купить Ozon или Avito

Политика В Госдуме обсудят запрет на импорт вина и воды из Грузии Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопрос о прекращении поставок в страну грузинских вина и воды, а также о запрете на денежные переводы в Грузию.

Политика Президент Грузии обратилась к властям России Президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге призвала власти России не поддаваться на провокации грузинских радикалов, сообщает «Грузия.информ».

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Шоу-бизнес Сын Джигарханяна отметил, что его отец заметно постарел Приемный сын Армена Джигарханяна не живет постоянно в России, но часто приезжает в Москву, чтобы навестить прославленного отца.

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Общество Протоиерей Смирнов призвал россиян к научному подходу в выборе супруга В эфире телеканала "Спас" он призвал к научному подходу в выборе спутника жизни.

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