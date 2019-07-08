Экономика
Сбербанк может купить Ozon или AvitoМойка78 вчера в 16:21
Сбербанк может приобрести онлайн-ритейлера Ozon или сервис Avito. Как сообщает The Bell, Сбербанк и «Яндекс» недовольны совместным партнерством в рамках онлайн-торговли. Отмечается, что стороны рассматривают возможность «развода», а его концепции уже разработали.
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с чего всё началось
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.Коммерсантъвчера в 18:30
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Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается их совместный бизнес в онлайн-торговле
Эхо Москвывчера в 17:04
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Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
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Идея украинского телеканала NewsOne провести телемост с каналом «Россия 1» была очень хорошей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Генеральной прокуратуре рассказали о регулярных проверках в системе подготовки пилотов гражданской авиации.
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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
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