Сбербанк: мошенники в майские праздники немного снизили активностьАБН 04 мая в 13:54

Мошенники немного снизили активность в эти праздники, заявили в Сбербанке. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе этой кредитной организации, подобное снижение активности стало уже традиционным, впрочем прогнозировать планы виртуальных воров «всегда сложно».

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Политика В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.

Политика Володин пригласил главу парламента Словакии на Парад Победы Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу Национального совета Словакии Андрея Данко на Парад Победы, который пройдет 9 мая в Москве в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Происшествия Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100 «Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне, погибли от отравления», — уточнил собеседник агентства.

Происшествия Власти Шри-Ланки вернули временный запрет на использование соцсетей Правительство Шри-Ланки на фоне сохраняющейся сложной ситуации в сфере безопасности в стране вновь ввело временный запрет на использование ряда популярных соцсетей и мессенджеров, сообщает в понедельник телеканал News1st.

Происшествия Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево "В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.

Происшествия Жесткая посадка SSJ-100 в Шереметьеве: что привело к трагедии 41 человек погиб при жесткой посадке самолета «Сухой Суперджет-100» (SSJ-100) компании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево.

Армия и оружие В Донбассе обезвредили группу украинских диверсантов По словам Басурина, ополченцы ДНР эвакуировали получившего ранения украинского диверсанта.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Политика Штаб Зеленского поддержал курс Порошенко Святослав Юраш, который является представителем штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что новая администрация страны будет продолжать курс украинского лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

Армия и оружие Палестина и Израиль договорились о прекращении огня Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.

Политика WSJ: Китай может отказаться от переговоров с США после слов Трампа Китай рассматривает возможность отмены торговых переговоров с США из-за угроз американского лидера Дональда Трампа увеличить пошлины на ряд китайских товаров.

Политика Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.

Происшествия В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.

Происшествия Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".

Происшествия Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100 Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.