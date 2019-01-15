Экономика
Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводов
Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводовVIPerson.ru06:06
Центробанк, Минфин и ФАС предложили правительству РФ уравнять цены на внутрибанковские переводы вне зависимости от региона. Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.
VIPerson.ru06:06
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с чего всё началось
Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане, может быть решена.Коммерсантъвчера в 18:15
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Происшествия
Семь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Обновлено в 08:45
Космос
Китайский зонд произвел биологический эксперимент на Луне
Китайский зонд «Чанъэ-4», совершивший посадку на обратной стороне Луны, обеспечил проведение биологического эксперимента на спутнике Земли.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Профильный комитет Госдумы рекомендовал не отправлять делегацию в ПАСЕ
Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в ПАСЕ.
Обновлено в 08:24
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Общество
«Почта России» объяснила продажу пива в отделениях
«Почта России» начала продавать пиво в своих отделениях для борьбы с некачественным алкоголем и суррогатами.
Обновлено в 08:36
Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде
Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 06:57
Политика
Россия не будет платить взнос в Совет Европы, заявил Толстой
Россия не будет платить взнос в Совет Европы в 2019 году: страна не купит билет на фильм, который не смотрит, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Найроби боевики напали на отель
Обновлено в 09:29
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США назвали разочаровывающей встречу с РФ в Женеве по обсуждению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Вашингтон продолжает считать, что Москва нарушает параметры ДРСМД, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Судью краснодарского военного суда подозревают в наезде на девушку
Краснодарский гарнизонный военный суд проверяет информацию об автомобильной аварии с участием судьи Арсена Крикорова, в ДТП пострадала 18-летняя жительница Краснодара.
Обновлено в 09:03
Политика
Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus
Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Уфе двух полицейских подозревают в избиении следователей
В Уфе завели дело против полицейских, которые избили двух следователей, сообщает республиканское управление Следственного комитета.
Обновлено в 07:48
Политика
Лукашенко запретил перенимать опыт России в сфере подготовки магистров
Белоруссии не следует перенимать опыт России в области подготовки магистров в вузах, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Обновлено в 09:08
Экономика
Предприниматели предложили обложить налогом выезд из России
Предприниматели в России предложили ввести налог на выезд из страны.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Топ-менеджер «Евросети» найден мертвым в Новой Москве
В Новой Москве найдено тело топ-менеджера «Евросети» Дмитрия Ефимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:12
Общество
В пензенской больнице пациентов уложили на кровати из досок
Жители Пензенской области выложили в Сеть фотографии, на которых видно, что в больнице Кузнецка в палате вместо койки стоят два стула, а на них уложены несколько сколоченных между собой досок.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.
Обновлено в 05:16
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Авто
В мире может появиться новый автомобильный альянс
Обновлено в 07:00
Экономика
Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводов
Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Хоккейный «Нефтехимик» уволил игрока за пьяный дебош в отеле
Скандалом и увольнением из команды КХЛ "Нефтехимик" закончилась для нападающего Ярослава Косова поездка в Казань на игру против "Ак Барса".
Обновлено в 07:59
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика
Суд продлил арест восьми украинским морякам
Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля срок ареста восьмерых из 24 украинских моряков, обвиняемых в незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 07:41
Экономика
Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей
Правительство согласовало новые меры поддержки для семей с детьми, взявших ипотечные кредиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе панельной дискуссии «Социальная триада: демография — занятость — доходы» в рамках Гайдаровского форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:40
Общество
Мосгорсуд оставил в силе арест обвиняемого в госизмене Кудрявцева
Мосгорсуд во вторник подтвердил законность продления срока содержания под стражей сотруднику головного института "Роскосмоса" Виктору Кудрявцеву, обвиняемому в государственной измене, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Набережных Челнах разгорается школьный скандал
Обновлено в 07:07
Политика
Путин обсудит с набсоветом АСИ проекты агентства на 2019-2020 годы
Президент России Владимир Путин проведет во вторник заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено вчера в 16:03
Здоровье
Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года
В ведомстве подчеркнули, что каждые 10 тыс. жителей Москвы обеспечены более чем 50 врачами, что значительно выше, чем предусмотрено в территориальной программе госгарантий (36,9 врача на 10 тыс. человек), а также выше, чем в крупнейших мировых мегаполисах, таких как Лондон (35), Берлин (27) или Токио (32).
Обновлено в 06:49