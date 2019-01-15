Экономика
Из исследования следует, что Сбербанк является монополистом, на которого в первой половине 2018 г. пришлось 94% переводов. Доля банка на карточном рынке и рынке средств физлиц составляет 66% и 45,5% соответственно. Граждан больше всего волнуют комиссии при внутрибанковских межрегиональных переводах.
Ведомостивчера в 21:28
Оценить
с чего всё началось
Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане, может быть решена.Коммерсантъвчера в 18:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 00:20, Ашберн
Транспорт
В Москве из-за подтопления закрыли три станции метро
Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии временно закрыты для пассажиров.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц
Центробанк, Минфин и ФАС предложили закрепить в законе требование о равной стоимости внутрибанковских переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод будет в диапазоне 0,5-3 руб.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Число жертв при взрыве в Шахтах увеличилось до двух
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при взрыве в жилом доме в городе Шахты (Ростовская область).
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора, которая будет курировать комплексную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада
Прицеп-цистерна в результате аварии перевернулась в понедельник около города Флагстафф (штат Аризона), в результате чего на проезжую часть вылилось около 13,3 тыс. литров жидкого шоколада.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Назван лучший по качеству жизни город России
Нижний Новгород признали наиболее комфортным российским городом для жизни, сообщил исследовательский сервис Numbeo.
Обновлено вчера в 23:56
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Аппарат во вторник отправил фотографии с биологической испытательной нагрузки.
Обновлено вчера в 21:28
Хоккей
Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 14-е место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:45
Культура
Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным
Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.
Обновлено вчера в 17:14
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Посол США угрожает, Германия огрызается. А виноват российский газ
Посол США в Германии в нарушение дипломатических норм разослал немецким бизнесменам письма с требованием выйти из проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2", угрожая санкциями.
Обновлено в 00:00
Политика
Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Наука
Доказана опасность недостаточного сна
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Госдуму внесли проект о системах газовой безопасности в домах
В Госдуму в понедельник внесли проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий установку в домах автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности за счет региональных фондов капремонта.
Обновлено вчера в 10:19
Космос
Вышедший из строя «Спектр-Р» планируют заменить другим телескопом
Космический телескоп "Спектр-М" ("Миллиметрон"), запуск которого планируется после 2030 года, сможет продолжить решение задач переставшего принимать команды с Земли радиотелескопа "Спектр-Р" ("Радиоастрон"), сообщил РИА Новости во вторник директор Астрокосмического центра ФИАН, академик РАН Николай Кардашев.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В частном доме в селе в Брянской области произошел хлопок газа
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе
В странах Европы продолжает расти активность вирусов гриппа, сообщает 15 января пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:11
Автоспорт
Карякин попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»
Российский пилот Сергей Карякин, выступающий в ралли-марафоне "Дакар" на мотовездеходе, несколько раз перевернулся во время прохождения седьмого спецучастка, сообщается на официальном сайте гонки.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено 13 января в 14:42
Армия и оружие
На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом
Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Чиновники хотят заменять субсидии промышленности льготными займами
Речь идет о реализации так называемых корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) – долгосрочных программ развития компаний, предусматривающих в том числе рост экспорта продукции.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Более 30 тысяч учителей в Лос-Анджелесе объявили забастовку
Более 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе устроили забастовку. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными для экономики
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев во время вручения премий правительства в области СМИ заявил, что продолжительные новогодние каникулы вредят экономике.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Японский МИД не стал комментировать итоги «мирных переговоров»
Японский МИД воздержался от официальных комментариев по поводу итогов состоявшихся в Москве переговоров министров иностранных дел Японии и России.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Президент Сербии описал обращение Путина с подаренной иконой
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, как побывал в гостях у российского лидера Владимира Путина и подарил ему икону.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Украинский генерал рассказал о плане нового прорыва через Керченский пролив
Новая попытка прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив будет "более подготовленной", заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".
Обновлено вчера в 09:13