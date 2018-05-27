Экономика

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ruРБК 07:00

Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации. Сделка предполагает выкуп у текущих владельцев 100% сервиса, юридические документы уже подписаны.
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Сбербанк купил онлайн-рекрутера Rabota.ru

Ведомости14:47

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

РБК07:00

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Коммерсантъ08:10

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

ТАСС07:47

Сбербанк купит кадровый портал Rabota.ru

Интерфакс07:38

«Сбербанк» купит портал Rabota.ru

Finam.Ru07:25

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий

News.ru09:04
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Политика

США прекратили поставки Турции материалов для F-35 из-за покупки С-400

Обновлено в 14:35
Экономика

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:17
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«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США

Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06
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В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Происшествия

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Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
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Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибун

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.
Обновлено в 12:54
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В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Обновлено в 10:15
Авто

На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка России

Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
Происшествия

На Невском проспекте столкнулись три легковушки

Вечером 1 апреля на пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля.
Обновлено в 12:18
Политика

Премьер Норвегии заявила о желании продолжить диалог с Россией

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге позволит продолжить диалог с российской стороной.
Обновлено в 13:58
Происшествия

МАК сообщил о начале расследования крушения самолета с совладелицей S7

В Германии специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расследованию крушения бизнес-джета, на котором летела совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 06:18
Технологии

Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых

Сбербанк выпустит отдельную виртуальную карту (без пластикового носителя) для платежей самозанятых, которая даст возможность разделять коммерческие платежи и личные.
Обновлено в 11:20
Наука

Британские ученые доказали случайность появления первых орудий труда

Ученые из Великобритании доказали, что наши предки могли случайным образом произвести все «сложные» орудия труда.
Обновлено в 14:00
Футбол

Нойер не примет участия в ближайшем кубковом матче «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о состоянии своей команды в преддверии четвертьфинального матча Кубка Германии против «Хайденхайма».
Обновлено в 10:54
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В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
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Адиев объяснил, почему передумал уходить из «Анжи»

Обновлено в 14:11
Спорт

Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории

Российский тренер Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" на Первом канале назвала лучших фигуристов в истории, передает "Советский спорт".
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель

Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Обновлено в 14:25
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Экономика

Минфин предложил вписать в НК новые главы

Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
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Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

МИД РФ: США выступили против предотвращения милитаризации космоса

Представители США заблокировали международный документ, направленный на предотвращение милитаризации космического пространства, сообщает 1 апреля МИД РФ.
Обновлено в 15:16
Футбол

Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
Обновлено в 11:01
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира по итогам 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за 12 месяцев $111,1 млрд.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В гаражах на севере Москвы произошел пожар

Обновлено в 13:25
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