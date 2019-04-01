Экономика
Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ruКоммерсантъ 08:10
Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка. Сумма сделки не раскрывается, ее планируется закрыть в мае. Курировать сервис будет главный исполнительный директор classified-сервисов Сбербанка Олег Голубцов.
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Экономика
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Что скрывала погибшая совладелица S7 Наталия Филева
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"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
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