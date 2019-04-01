Экономика

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ruКоммерсантъ 08:10

Сбербанк покупает 100% группы компаний, управляющей сервисом поиска работы и подбора персонала Rabota.ru, говорится в сообщении банка. Сумма сделки не раскрывается, ее планируется закрыть в мае. Курировать сервис будет главный исполнительный директор classified-сервисов Сбербанка Олег Голубцов.
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Сбербанк купит сервис для поиска вакансий

News.ru09:04

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

РБК07:00

Сбербанк купит сервис по поиску работы

Ведомости07:51

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

ТАСС07:47

Сбербанк купит кадровый портал Rabota.ru

Интерфакс07:38

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Коммерсантъ08:10

«Сбербанк» купит портал Rabota.ru

Finam.Ru07:25
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Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

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В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

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Глава ДСИ РФС Александр Егоров оценил судейство Сергея Лапочкина в матче 21-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Спартак" (1:3).
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Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

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Обновлено в 07:39
Происшествия

Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов

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Совет директоров золотодобывающей компании "Полюс" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2018 года в размере 143,62 рубля на акцию, сообщается в материалах компании.
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Политика

Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов

Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США спровоцировали «уничтожение» Европы

Европа благодаря провокации США "сожжена до пепла".
Обновлено 30 марта в 07:28
Космос

Израильский лунный зонд в последний раз пролетел мимо Земли

«Берешит» — это первый в истории Израиля лунный посадочный аппарат и первый в истории всего человечества частный объект подобного рода.
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«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
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Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе

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Жена Новосельцева предполагает, что муж пытается её спровоцировать

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Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
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Происшествия

Нетрезвый москвич ударил полицейского и спустил на него овчарку

Сотрудник правопорядка задержал нетрезвого хозяина овчарки и обезвредил напавшего на него пса.
Обновлено в 09:01
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Задержан ректор РГУ имени Есенина

Задержан ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев.
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Сергей Дружко рассказал о борьбе отца с раком

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Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Что скрывала погибшая совладелица S7 Наталия Филева

Обновлено в 09:04
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
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Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
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Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

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Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
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Экономика

Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт

Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
Здоровье

В поликлинике ОКБ помогут правильно похудеть

В поликлинике Рязанской областной клинической больницы ведёт бесплатный приём врач-диетолог, который поможет правильно похудеть любому желающему.
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Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
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