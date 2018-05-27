Экономика
Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ruТАСС 07:47
Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено в 22:01
Общество
В Москве откроют двадцать новых необычных площадок для свадеб
Два десятка необычных площадок для проведения свадеб и торжественной регистрации брака откроют в Москве 4 мая 2019 года.
Обновлено в 12:56
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Труп мужчины нашли в московском районе Теплый стан
Труп мужчины и раненного человека нашли в Москве в районе Теплый стан.
Обновлено в 17:12
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Космос
NASA готовит высадку астронавтов на Луну к 2024 году
Обновлено в 16:50
Политика
Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Гаджеты
Восемь способов научат волгоградцев реже заряжать батарею телефона
1. Обновите программное обеспечение, которое устранит неполадки и подключит режим энергосбережения. 2. Не допускайте перегрева телефона.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Родственницу Скрипаля избили в Ярославле
В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика
Траты россиян на АЗС за год выросли до 715–720 рублей за один раз
Средний чек россиян за покупки на АЗС за год вырос на 11%, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»).
Обновлено в 21:58
Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой
Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Финансы
Почти половина россиян хотя бы на день допускали просрочку по кредиту
Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что 43-45% россиян, бравших кредит, допускали просрочку минимум на один день.
Обновлено в 22:30
Политика
Пушков высмеял слова Климкина об окончании договора о дружбе с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 19:22
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Происшествия
На севере Москвы загорелась многоэтажка
В Москве произошло возгорание в многоэтажке на Ленинградском проспекте. Об этом 2 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 22:45
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы
Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады Toronto и военно-морских сил Испании Santa Maria - вошли в порт Одессы.
Обновлено в 04:48
Транспорт
Рост платы за проезд в троллейбусах Читы вызовет ввод онлайн-касс
Комплекс проблем озвучил в связи с грядущим с 1 июля вводом онлайн-касс директор троллейбусного управления Читы Денис Ишенин.
Обновлено в 22:41
Политика
Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении
Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".
Обновлено в 20:16
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено в 18:07
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.
Обновлено в 21:18
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей
Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Политика
Останемся соседями: россияне не стремятся к объединению с Белоруссией
Объединять Россию и Белоруссию не нужно, государствам следует просто поддерживать добрососедские отношения.
Обновлено в 17:01
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой
Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Общество
Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК
Обновлено в 08:30
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29