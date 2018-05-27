Экономика

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ruТАСС 07:47

Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Сбербанк купит кадровый портал Rabota.ru

Интерфакс07:38

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий

News.ru09:04

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Коммерсантъ08:10

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

ТАСС07:47

Сбербанк купил онлайн-рекрутера Rabota.ru

Ведомости14:47

«Сбербанк» купит портал Rabota.ru

Finam.Ru07:25

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

РБК07:00
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Происшествия

В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства

Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
Энергетика

«Газпром» рассказал о ходе строительства «Северного потока – 2»

Около 37% от общей протяженности газопровода «Северный поток – 2» уложено по дну Балтийского моря, сообщили в «Газпроме».
Обновлено в 11:00
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Обновлено в 13:18
Происшествия

В Саранске при обрушении фасада здания погибли два человека

Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщила, что два человека оказались под завалами после частичного обрушения фасада пятиэтажного здания при проведении демонтажных работ в Саранске.
Обновлено в 10:50
Политика

Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»

В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

Обновлено в 13:26
Политика

Партия Эрдогана намерена опротестовать итоги местных выборов в Турции

Обновлено в 19:20
Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Происшествия

Погибла совладелец группы S7 Наталия Филева

Наталия Филева являлась совладелицей и председателем совета директором созданной в 2005 году на базе «Сибири» группы компаний S7.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Норвегии воссоздадут ситуацию перед столкновением фрегата с танкером

Обновлено в 18:55
Политика

Байдена повторно обвинили в домогательствах

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Экономика

«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено в 17:43
Политика

В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным

Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Хоккей

СКА сократил отставание от ЦСКА в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским СКА со счетом 2:1 в овертайме в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 15:33
Экономика

С 1 апреля в России повысились социальные пенсии

В России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий, сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 03:49
Общество

Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен

Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Футбол

Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.
Обновлено в 13:54
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Экономика

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов

Обновлено в 15:37
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Футбол

Пикфорд стал участником драки около бара

В свой выходной футболист отметился в драке около бара в Ньюкасле.
Обновлено в 15:26
Здоровье

Жириновский предложил запретить рекламу лекарств и программы про болезни

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым запретить рекламу лекарств и программ про болезни.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе

Обновлено в 15:46
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