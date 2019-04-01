Экономика
Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ruТАСС 07:47
Сбербанк купит 100% акций сервиса по поиску работы и подбора персонала Rabota.ru, сделку планируется закрыть в мае этого года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Политика
Орешкин: система электронных виз может заработать в России с 2020 года
Систему электронных виз могут внедрить в России с начала следующего года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:39
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «После победы над „Уотфордом“ раздевалка „МЮ“ была похожа на похороны»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что футболисты были недовольны своей игрой в победном матче чемпионата Англии против «Уотфорда» (2:1). — Раздевалка после игры была похожа на похороны, — сказал Сульшер.
Обновлено в 13:07
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Спорт
Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров
Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Рязани по подозрению в мошенничестве задержан ректор РГУ
В Рязани по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении задержан ректор Рязанского государственного университета.
Обновлено в 13:33
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Финансы
Рубль перешел к снижению, евро протестировал отметку в 74 рубля
Курс рубля во второй половине дня перешел к снижению, причем сильнее падает к евро, чем к доллару, европейская валюта в моменте впервые с 18 марта поднялась выше отметки в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 08:51
Общество
Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио
В Мадриде в возрасте 91 года ушел из жизни писатель Рафаэль Санчес Ферлосио. Об этом сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:46
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
На юге России начались масштабные учения
Обновлено вчера в 23:04
Футбол
На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона
На домашнем стадионе московского «Динамо» приступили к замене газона. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Арены».
Обновлено в 12:41
Общество
Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Экономика
РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению
Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Футбол
Нойер не примет участия в ближайшем кубковом матче «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о состоянии своей команды в преддверии четвертьфинального матча Кубка Германии против «Хайденхайма».
Обновлено в 10:54
Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года
Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах
Обновлено в 10:45
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
Обновлено вчера в 19:00
Автоспорт
Леклер на Гран-при Бахрейна проигнорировал приказ оставаться позади Феттеля
Пилот «Феррари» Шарль Леклер проигнорировал приказ с капитанского мостика оставаться позади Себастьяна Феттеля на Гран-при Бахрейна, сообщает RaceFans.
Обновлено в 11:30
Космос
Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году
Обновлено в 11:39
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Здоровье
Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует
Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Политика
Президент Алжира подаст в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Футбол
Папа римский считает кощунством называть Месси богом
Обновлено в 07:25
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Экономика
Путин сделал поручения по долевке и достройке проблемных домов
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о долевом строительстве и достройке проблемных домов по итогам прошедшего 12 февраля расширенного заседания президиума Госсовета, на котором рассматривались вопросы улучшения жилищных условий граждан.
Обновлено в 10:47