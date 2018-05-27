Экономика

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ruРБК 07:00

Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации. Сделка предполагает выкуп у текущих владельцев 100% сервиса, юридические документы уже подписаны.
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Сбербанк купил онлайн-рекрутера Rabota.ru

Ведомости14:47

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий

News.ru09:04

«Сбербанк» купит портал Rabota.ru

Finam.Ru07:25

Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

ТАСС07:47

Сбербанк купит кадровый портал Rabota.ru

Интерфакс07:38

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Коммерсантъ08:10

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

РБК07:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400

Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Политика

После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко

После обработки 94,4% голосов разрыв между действующим президентом Украины Петром Порошенко и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко сократился, свидетельствуют данные ЦИК Украины.
Обновлено в 14:46
Футбол

Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду

Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Спорт

Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории

Обновлено в 12:48
Политика

МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине

Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Обновлено в 16:35
Общество

Власти Петербурга планируют отказаться от судов с бизнесом по поводу перепланировок

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга планирует отказаться от практики подачи исков в суд по поводу временных перепланировок, которые делают предприниматели-арендаторы в городских объектах недвижимости, данная практика показала свою неэффективность, сказал журналистам глава комитета Валерий Калугин.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика

«Придется стрелять». Сторонники Порошенко готовятся к революции

Обновлено в 05:44
Общество

Божена Рынска решила сменить фамилию

Обновлено в 15:51
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Хоккей

СКА сократил отставание в серии финала Западной конференции с ЦСКА

Обновлено в 15:31
Политика

Обнаженные активисты попытались прервать сессию британского парламента

Активисты из экологической организации Extinction Rebellion в понедельник, 1 апреля, разделись в ходе сессии британского парламента в знак протеста против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 13:53
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Спорт

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Обновлено в 15:56
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Наука

Квантовый компьютер смоделировал квантовый фазовый переход

Группа Михаила Лукина впервые экспериментально исследовала квантовый фазовый переход в сильно скоррелированной системе.
Обновлено в 11:24
Политика

Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси

Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес

Внучка Людмилы Гурченко через суд делит квартиру с родным отцом

Королева посетовала, что она воспитывает ребенка одна, не работает, и не получает никакой помощи от родного отца.
Обновлено в 15:50
Политика

Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию

Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

На Западе испугались «летающего кошмара» из России

Обновлено вчера в 10:03
Футбол

Марк Овермарс: «Аякс» не получит слишком много игроков от «Барселоны»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о подробностях переговоров между нидерландским клубом и «Барселоной».
Обновлено в 16:23
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Происшествия

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов

В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31
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