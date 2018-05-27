Экономика
Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ruРБК 07:00
Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кредитной организации. Сделка предполагает выкуп у текущих владельцев 100% сервиса, юридические документы уже подписаны.
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Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за С-400
Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.
Обновлено в 14:35
Политика
После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко
После обработки 94,4% голосов разрыв между действующим президентом Украины Петром Порошенко и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко сократился, свидетельствуют данные ЦИК Украины.
Обновлено в 14:46
Футбол
Президент «Атлетико» заявил, что Гризманн точно не покинет команду
Президент мадридского футбольного клуба «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе из команды французского форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 15:58
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Спорт
Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории
Обновлено в 12:48
Политика
МИД опубликовал шуточное заявление по выборам на Украине
Министерство иностранных дел России 1 апреля опубликовало в Twitter «экстренное заявление по ситуации на Украине», где накануне прошли выборы президента.
Обновлено в 15:14
Общество
Власти Петербурга планируют отказаться от судов с бизнесом по поводу перепланировок
Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга планирует отказаться от практики подачи исков в суд по поводу временных перепланировок, которые делают предприниматели-арендаторы в городских объектах недвижимости, данная практика показала свою неэффективность, сказал журналистам глава комитета Валерий Калугин.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Общество
Божена Рынска решила сменить фамилию
Обновлено в 15:51
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Политика
Обнаженные активисты попытались прервать сессию британского парламента
Активисты из экологической организации Extinction Rebellion в понедельник, 1 апреля, разделись в ходе сессии британского парламента в знак протеста против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 13:53
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Наука
Квантовый компьютер смоделировал квантовый фазовый переход
Группа Михаила Лукина впервые экспериментально исследовала квантовый фазовый переход в сильно скоррелированной системе.
Обновлено в 11:24
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным шасси
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко через суд делит квартиру с родным отцом
Королева посетовала, что она воспитывает ребенка одна, не работает, и не получает никакой помощи от родного отца.
Обновлено в 15:50
Политика
Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию
Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
На Западе испугались «летающего кошмара» из России
Обновлено вчера в 10:03
Футбол
Марк Овермарс: «Аякс» не получит слишком много игроков от «Барселоны»
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о подробностях переговоров между нидерландским клубом и «Барселоной».
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов, на которых вышли через приложения для знакомств Хорнет.
Обновлено в 12:31