Экономика
Сбербанк приобретет сервис Rabota.ruРеальное время вчера в 08:09
Сбербанк приобретет 100% акций сервиса поиска работы и подбора персонала Rabota.ru. Как сообщает ТАСС, сделку планируется закрыть в мае этого года.
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Футбол
Неймар попросил «ПСЖ» приобрести Коутиньо
Форвард «ПСЖ» Неймар попросил руководство парижан приобрести партнёра по сборной.
Обновлено в 02:04
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Баскетбол
Драммонд и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА
Центровой "Детройта" Андре Драммонд и защитник "Портленда" Дэмиан Лиллард признаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщается в микроблоге ассоциации в Twitter.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Происшествия
Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки
В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00
Экономика
Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян
Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Энергетика
РФ опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию
Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено вчера в 08:51
Экономика
Хорватская компания Agrokor прекратила существование
Крупнейшая частная компания Хорватии по производству продуктов питания и розничной торговле Agrokor ("Агрокор") прекратила свое существование.
Обновлено в 00:40
Гаджеты
Новые iPhone получат реверсивную беспроводную зарядку
С помощью реверсивной беспроводной зарядки новые iPhone смогут подключаться к другим устройствам либо питаться от AirPods с чехлом для беспроводной зарядки.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Авто
Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната
Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м).
Обновлено вчера в 06:29
Общество
Для туристов в России подготовили новый налог
Гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона (Крым, а также Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края).
Обновлено в 02:32
Политика
США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море
Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детского сада.
Обновлено в 02:35
Космос
Нибиру оживила крупнейший вулкан Европы: Восход планеты Х в Италии попал на фото
Обновлено вчера в 10:54
Общество
Американского журналиста впечатлила популярность гематогена в России
Анализируя эффект от употребления "шоколадки из крови", Хей в своей статье уверяет, что покупатели в СССР якобы не знали об составе гематогена, пишет "Вечерняя Москва", со ссылкой на портал Vice.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.
Обновлено в 03:04
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
1 апреля увеличился размер социальных пенсий
Как сообщает федеральное Министерство труда и социальной защиты РФ, с 1 апреля 2019 года в России увеличится размер социальных пенсий - теперь их размер составляет 9266 рублей.
Обновлено 31 марта в 23:49
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДР
Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее.
Обновлено в 01:53
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47