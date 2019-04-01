Экономика

Сбербанк купит кадровый портал Rabota.ruИнтерфакс 07:38

Сбербанк России приобретет 100% группы компаний, управляющих кадровым сервисом Rabota.ru, говорится в пресс-релизе банка. Стороны подписали юридически обязывающие соглашения, ожидаемый срок закрытия сделки - май 2019 года.
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Сбербанк купит сервис по поиску работы и подбору персонала Rabota.ru

ТАСС07:47

Сбербанк покупает сервис по поиску работы Rabota.ru

Коммерсантъ08:10

Сбербанк купит сервис по поиску работы

Ведомости07:51

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий

News.ru09:04

Сбербанк купит кадровый портал Rabota.ru

Интерфакс07:38

«Сбербанк» купит портал Rabota.ru

Finam.Ru07:25

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

РБК07:00
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Армия и оружие

Умер создатель уникальных военных тягачей

Обновлено в 12:16
Происшествия

СМИ сообщили о неполадке с самолетом главы МИД Германии

Неполадка в очередной раз произошла с правительственным лайнером ФРГ, на котором глава МИД Германии Хайко Маас прилетел в понедельник в Нью-Йорк из Берлина, сообщает журнал Focus.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Обновлено в 09:24
Спорт

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительными результаты юниоров

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) признал неудовлетворительными результаты юниорской России по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:55
Происшествия

При обрушении здания в Саранске погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.
Обновлено в 11:01
Технологии

«Игра престолов» стала самым «вирусным» сериалом

Всего под видом «Игры престолов» было обнаружено 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.
Обновлено в 12:18
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Политика

ЦИК Украины обработал более 40% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 40,09% протоколов.
Обновлено в 00:15
Политика

Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01
Авто

Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Политика

Верховный суд отклонил иск Гудкова против закона об оскорблении власти

Верховный суд отклонил иск председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова против закона о неуважении к государству и его авторам — сенатору Андрею Клишасу и вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Политика

Белоруссия прекратит реэкспорт «санкционных» фруктов и овощей в Россию

Минск прекратил сертификацию «санкционных» фруктов и овощей, поступавших в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Здоровье

В Курске обсудили ситуацию с контрафактными лекарствами

Как идет работа в Курской области, обсуждали на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Обновлено в 07:45
Авто

На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ

Обновлено в 06:13
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Футбол

Чемпион мира решил уйти из «Реала»

Игрок собирается уйти из стана «сливочных» в летнее трансферное окно. Француз — чемпион мира-2018 в составе национальной команды.
Обновлено в 11:54
Политика

Зеленский рассказал о требованиях к Путину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Политика

МИД России прокомментировал выборы на Украине

Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:20
Финансы

Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели

Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Футбол

Игроки «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Футболисты «Болтона» объявили бойкот тренировок.
Обновлено в 12:12
Энергетика

Moody’s назвало новую угрозу для газопровода «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство запросило у Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода «Северный поток-2») проведение дополнительной экологической экспертизы.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах

Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Интернет

Голосовые сообщения в соцсети «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

В соцсети «ВКонтакте» в разделе «Документы» нашли голосовые сообщения части пользователей.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Мама Сергея Лазарева нежно поздравила сына с днем рождения

Кстати, у Сергея Лазарева уже есть сын. Никита родился еще в 2014 году, но певец долго скрывал его от публики.
Обновлено в 02:41
Происшествия

При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 человек

Обновлено в 09:08
Происшествия

В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске

Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
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