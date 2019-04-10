Экономика

Сбербанк купит 51% разработчика систем биометрии у ГазпромбанкаRambler News Service 04:40

Сбербанк купит у Газпромбанка 51% акций в группе ЦРТ, разрабатывающей системы биометрии, сделку планируется закрыть до конца мая, сообщили в пресс-служба Сбербанка.
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В Сбербанке подтвердили покупку «Центра речевых технологий»

Inc.Russia06:32

СМИ: Сбербанк может получить контрольный пакет «Центра речевых технологий»

Банки.рувчера в 02:53

Сбербанк купил ИТ-компанию «Центр речевых технологий»

Коммерсантъ05:02

Газпромбанк объявил о продаже Сбербанку контроля в Центре речевых технологий

Ведомости04:48

Сбербанк покупает 51% в ЦРТ у Газпромбанка, сделку закроют до конца мая

ПРАЙМ04:19

Сбербанк подписал соглашение о приобретении у Газпромбанка 51% «Центра речевых технологий»

ТАСС04:16

Покупка акций ЦРТ Сбербанком: сделка состоялась

Плас04:40
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Политика

Зеленский с Макроном говорили о главном и о Донбассе

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник

Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Космос

Попавшей на фото черной дыре дали имя

Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Российские самолеты провели тренировку на фоне учений НАТО

Тренировку в условиях учений НАТО в Черном море провели российские самолеты: бомбардировщик Ту-160 и истребители Су-27СМ, сообщает RT.
Обновлено в 05:50
Общество

Бомба времён Второй мировой войны обнаружена во Франкфурте-на-Майне

Бомба времён Второй мировой войны обнаружена в немецком Франкфурте-на-Майне, передаёт 12 апреля издание Bild.
Обновлено в 12:45
Политика

Шаманов назвал примерные сроки отмены призыва в армию

Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-глава ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил, что обязательный призыв в армию может быть отменен через 10-15 лет, однако добавил, что этот процесс требует взвешенного подхода.
Обновлено в 12:12
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
Футбол

Гулиев извинился перед болельщиками после инцидента с пешеходом

Обновлено в 05:44
Происшествия

В центре Москвы водитель BMW в ходе конфликта обстрелял трактор

Водитель BMW в ходе дорожного конфликта обстрелял трактор в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:43
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Спорт

Пригода завоевал «золото» на дистанции 100 метров брассом на ЧР

Обновлено в 12:50
Здоровье

Онкологи назвали ранние симптомы рака

Медики указали на новые признаки, которые позволят выявить рак на ранней стадии.
Обновлено в 10:52
Футбол

«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»

«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:21
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика

Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин

Обновлено в 11:48
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

42-летняя Дана Борисова увеличила губы

Телеведущая попросила фолловеров оценить ее новые губы.
Обновлено в 11:54
Общество

Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе

Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено в 12:23
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Общество

Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Экономика

«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком

Группа «О’кей» подтвердила, что анализирует направления развития и стратегические варианты, касающиеся бизнеса гипермаркетов, в том числе «выражение заинтересованности» в нем со стороны Сбербанка.
Обновлено в 07:33
Общество

Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Общество

Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов

Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Авто

Раскрыты ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Космос

Ученый РАН заявил о ненужности пилотируемой космонавтики

Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила голосовые сообщения родным

Обновлено в 06:45
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