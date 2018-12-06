Экономика
6 декабря Сбербанк сообщил, что его структура ООО «Сбербанк Инвестиции» стала владельцем 10,18% голосующих акций «Уралкалия». Продавцом выступила кипрская Rinsoco Trading Co ltd белорусского бизнесмена Дмитрия Лобяка. Тем самым господин Лобяк продал ровно половину своего пакета, сохранив еще 10,18%.
Коммерсантъ15:10
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:09, Ашберн
Энергетика
Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи
По итогам заседания стран-членов ОПЕК в четверг соглашение по сокращению добычи нефти не достигнуто, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Обновлено в 16:02
Экономика
Сбербанк сообщил о продолжении мощных кибератак на системы организации
Сбербанк отражает в среднем по 2–3 кибератаки в день после шести мощных атак на компьютерные системы кредитной организации в ноябре.
Обновлено в 15:39
Экономика
Медведев подвел экономические итоги года
Инфляция по итогам года составит около 3,5%, что вполне укладывается в таргет, отметил Медведев.
Обновлено в 14:06
Экономика
Нефть и американские акции упали на 3–4%
Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.
Обновлено в 13:58
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.
Обновлено в 13:12
Экономика
У ЕАЭС может появиться своя платежная система
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила создать платежную систему для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 15:58
Экономика
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу
Президент России Владимир Путин указал правительству облегчить условия работы малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 13:23
Финансы
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 14:19
Экономика
Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО
В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 13:09
Экономика
Духи настаивают на прозрачности
Письмо подписали главы Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Ассоциации прямых продаж (вместе представляют более 90% производителей и импортеров, включая L`Oreal, Unilever, Avon).
Обновлено в 15:48
Экономика
Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO
Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.
Обновлено в 15:26
Экономика
«Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт
Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».
Обновлено в 15:49
Финансы
Минфин РФ заявил о намерении разместить ОФЗ в юанях
Министерство финансов РФ планирует размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях.
Обновлено в 11:28
Экономика
ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 13:19
Экономика
Еще две белорусские компании возвращаются на продуктовый рынок России
Обновлено в 13:00