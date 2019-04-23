Сбербанк и «Яндекс» претендуют на гипермаркеты «О’кей»РИА Новости 03:48

Сбербанк ведет переговоры о покупке доли ритейлера "О'кей" в интересах своего совместного предприятия с "Яндексом" - маркетплейса "Беру", сообщила газета "Коммерсант". По данным издания, речь идет о покупке гипермаркетов сети стоимостью около 465 миллионов долларов.

Сбербанк и «Яндекс» претендуют на гипермаркеты «О’кей»

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