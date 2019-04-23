Экономика
Сбербанк и «Яндекс» купят гипермаркеты «О’Кей»Моллы.Ru 02:37
Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекс.Маркета», развивающее несколько проектов в сфере интернет-торговли, рассматривает возможность приобретения сети гипермаркетов «О'Кей». Ранее сообщалось, что совет директоров группы изучает возможности по продаже бизнеса сети гипермаркетов.
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Политика
Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Рады
Партия Зеленского «Слуга народа» появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами и в Раде не представлена.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
«Рыжий» из «Иванушек» внес ясность в слухи о разводе с женой
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов сообщил, что они с супругой Марией решили взять паузу в отношениях.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски, сообщили СМИ
Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном получении взяток правоохранителями, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Единоборства
Григорий Попов первым из якутян стал бойцом UFC
Якутянин Григорий Попов подписал контракт с UFC. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Общество
Убыль населения в Саратовской области признана самой большой в РФ
В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
Обновлено вчера в 01:07
Политика
Израильский журналист обвинил русскую водку в поражении Порошенко
Израильский журналист Аншель Пфеффер в своей статье для издания Haaretz заявил, что действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу на выборах отчасти из-за того, что на Украину был запрещен ввоз российской водки.
Обновлено в 01:09
Политика
Президент Эстонии отметила важность прямого диалога с Путиным
Прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным ставит Эстонию на один уровень со странами Евросоюза и НАТО, заявила глава прибалтийского государства Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 02:22
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Компания ООО «Пежо Ситроен РУС», являющимся официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке, отзывает в России 10 368 автомобилей из-за ряда дефектов, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:13
Происшествия
На Шри-Ланке число жертв терактов возросло до 310
Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек.
Обновлено в 00:23
Общество
Минтруд сообщил о двукратном снижении смертности на производстве
За последние 12 лет количество ежегодных несчастных случаев [со смертельным исходом] с работниками снизилось более чем в два раза, с 4,5 тыс. фактически до 1,6 тыс. случаев.
Обновлено в 03:27
Энергетика
Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти
Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Суд арестовал имущество Арашуковых
Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Максима Галкина
Обновлено в 05:16
Общество
Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве
Несколько тысяч польских учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования страны во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 05:32
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Пьяный пенсионер пытался сжечь в печи двухлетнего внука
В Омске пенсионер пытался сжечь в печи своего двухлетнего внука, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.
Обновлено в 06:13
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Недавно врачи разрешили Бритни Спирс выйти на прогулку с бойфрендом Сэмом Асгари, и сделанные папарацци фото опубликовал портал TMZ.
Обновлено в 04:07
Политика
Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua.
Обновлено в 04:22
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Космос
«Илюшин» представил эскиз ИЛ-96 для доставки ракет на «Восточный»
Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию, представил эскизный проект нового самолета Ил-96-500Т, предназначенного, в частности, для транспортировки ракет «Ангара» на космодром Восточный.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске.
Обновлено в 05:07
Политика
В штабе Зеленского собираются наказать виновных в потерях в Донбассе
1 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Новый образ: Маша Малиновская изменилась до неузнаваемости
Телеведущая предстала перед своими многочисленными фанатами в совершенно новом образе, приятно удивив всех почитателей ее таланта.
Обновлено в 03:50
Религия
Великий вторник Страстной недели: что происходит в церкви
У православных продолжается Страстная неделя (22 - 27 апреля), ее второй день называется Великий вторник.
Обновлено вчера в 15:30
Авто
Opel отказался от производства сразу трех моделей
Накануне стало известно, что в марте компания последний раз поставила на конвейер сразу три свои модели – компактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кроссовер Opel Mokka X. Напомним, производством субкомпактных хэтчев Adam занимался немецкий завод бренда.
Обновлено в 03:41
Происшествия
У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей
В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00