Экономика
Сбербанк и «Яндекс» купят гипермаркеты «О’Кей»Моллы.Ru 02:37
Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекс.Маркета», развивающее несколько проектов в сфере интернет-торговли, рассматривает возможность приобретения сети гипермаркетов «О'Кей». Ранее сообщалось, что совет директоров группы изучает возможности по продаже бизнеса сети гипермаркетов.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Меркель заверила, что Германия будет поддерживать реформы на Украине
"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении Деммер.
Обновлено в 12:12
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика
Китай выразил возмущение санкциями США на покупку иранской нефти
Власти Китая сделали представление Соединенным Штатам в связи с решением не продлевать действие исключения из санкций на покупку иранской нефти, сообщил официальный представитель МИД Гэн Шуан.
Обновлено в 04:05
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры
Известный фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 11:54
Общество
На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк
Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Авто
У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники
В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено 21 апреля в 20:44
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Культура
Мединский предложил Sony снимать фильмы в России
Российский министр культуры Владимир Мединский во время встречи с представителями кинокомпании Sony Pictures Entertainment предложил им снимать фильмы в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:34
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Политика
Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Общество
Матвиенко призвала увеличивать число многодетных семей в России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным обеспечить поддержку многодетных семей в рамках общего проекта "Демография", а также адресные меры поддержки тем, кто в них нуждается.
Обновлено в 07:44
Здоровье
Ученые назвали способ избежать преждевременной смерти
Обновлено в 11:30
Экономика
«Россети» направят на энергоснабжение Чечни около 19 млрд рублей
Компания «Россети» направит около 19 млрд рублей на повышение надежности энергоснабжения Чечни, в полном объеме средства поступят до 2024 года.
Обновлено в 09:35
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Авто
В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 07:22
Политика
Украинские социалисты хотят национализировать Roshen
Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24