Экономика

Сбербанк и «Яндекс» купят гипермаркеты «О’Кей»Моллы.Ru 02:37

Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекс.Маркета», развивающее несколько проектов в сфере интернет-торговли, рассматривает возможность приобретения сети гипермаркетов «О'Кей». Ранее сообщалось, что совет директоров группы изучает возможности по продаже бизнеса сети гипермаркетов.
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Сбербанк не обсуждает финансирование покупки части «О’Кей»

РИА Новости04:44

Источник в Сбербанке опроверг переговоры по покупке «О’Кей» в интересах «Яндекс.Маркета»

ТАСС03:44

В «О`Кей» заходят онлайн

Коммерсантъвчера в 18:17

СП Сбербанка и «Яндекса» может купить часть сети «О’Кей»

News.ruвчера в 23:00

«Коммерсантъ»: ритейлера «О’кей» может купить СП Сбербанка и «Яндекса»

Ведомостивчера в 21:55

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

РБКвчера в 21:19

«О’Кей» может купить СП Сбербанка и «Яндекса» - газета

Интерфакс02:37
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Меркель заверила, что Германия будет поддерживать реформы на Украине

"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно помогать Украине на пути реформ, а также поддерживать ее право на суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении Деммер.
Обновлено в 12:12
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика

Китай выразил возмущение санкциями США на покупку иранской нефти

Власти Китая сделали представление Соединенным Штатам в связи с решением не продлевать действие исключения из санкций на покупку иранской нефти, сообщил официальный представитель МИД Гэн Шуан.
Обновлено в 04:05
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры

Известный фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 11:54
Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Авто

У трех моделей сегмента SUV обновились российские ценники

В результате проводимого мониторинга было выявлено снижение цен на одну модель и подорожание у двух других.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов

Обновлено 21 апреля в 20:44
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Культура

Мединский предложил Sony снимать фильмы в России

Российский министр культуры Владимир Мединский во время встречи с представителями кинокомпании Sony Pictures Entertainment предложил им снимать фильмы в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:34
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Общество

Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Общество

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Транспорт

ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Саратовец шантажировал девушек видеозаписью группового секса в машине

Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Политика

Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Общество

Матвиенко призвала увеличивать число многодетных семей в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным обеспечить поддержку многодетных семей в рамках общего проекта "Демография", а также адресные меры поддержки тем, кто в них нуждается.
Обновлено в 07:44
Здоровье

Ученые назвали способ избежать преждевременной смерти

Обновлено в 11:30
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Экономика

«Россети» направят на энергоснабжение Чечни около 19 млрд рублей

Компания «Россети» направит около 19 млрд рублей на повышение надежности энергоснабжения Чечни, в полном объеме средства поступят до 2024 года.
Обновлено в 09:35
Общество

Кержаков официально развелся с Тюльпановой

Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Авто

В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 07:22
Политика

Украинские социалисты хотят национализировать Roshen

Глава украинской социалистической партии Илья Кива призвал национализировать киевскую кондитерскую фабрику, которая принадлежит Петру Порошенко.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

Обновлено в 07:00
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