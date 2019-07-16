Финансы

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржиРБК 09:57

Предполагается, что и Центробанк выйдет из числа ее акционеров, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, чьи слова передает «Интерфакс». Российское правительство в прошлом году запланировало создать биржу, где будут торговаться ценные бумаги компаний, попавших под санкции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ, Сбербанк и ВТБ не придут на биржу для листинга санкционных компаний

ПРАЙМ10:33

Банк России, Сбербанк и ВТБ не намерены входить в капитал санкционной биржи

Вести.Финанс10:27

Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржи

РБК09:57

Сбербанк, ВТБ и ЦБ не будут участвовать в капитале санкционной биржи

ТАСС09:52

Сбербанк, ВТБ и ЦБ не будут участвовать в капитале санкционной биржи

Финмаркет09:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Политика

В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными

На встрече советников лидеров стран нормандского формата была достигнута договорённость об обмене пленными, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
Обновлено в 07:17
Общество

Медведев оценил ход благоустройства Тулы

Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.
Обновлено в 08:55
Гаджеты

Отечественный производитель Inoi за год продал 1,5 миллиона смартфонов

Сегодня пресс-служба Inoi сообщила о том, что за год отечественный производитель реализовал 1,5 млн смартфонов, работающих под управлением Android (без учета устройств на Sailfish OS).
Обновлено в 07:15
Общество

В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой

Обновлено в 08:50
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице до 18 июля

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за дождя и грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться

В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представлять при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Обновлено в 09:47
Политика

Министр экологии Франции ушел в отставку

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Обновлено в 06:29
Футбол

«Тоттенхэм» сделал предложение «Реалу» по трансферу Бэйла

Обновлено в 01:23
Кино

Александр Петров отказался сниматься в фильме «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 10:09
Космос

Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну

Обновлено в 06:05
Политика

Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса расплакался в суде

Обновлено в 09:35
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Кино

Ремейк «Кошмара на улице Вязов» собирается снимать Александр Ажа

Первый фильм знаменитой кинофраншизы вышел на экраны в 1984 году.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика

Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов

Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе

Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.
Обновлено в 10:36
Политика

Госдума попросила Генпрокуратуру выяснить причины массовой гибели пчел

Госдума попросила Генпрокуратуру разобраться в причинах массовой гибели пчел и выяснить, есть ли связь между этим явлением и обработкой полей химикатами.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина переписала завещание на Бари Алибасова

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов находятся в официальном браке меньше года.
Обновлено в 08:18
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Суд Амстердама отложил решение по «Скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама запросил дополнительную информацию по вопросам "скифского золота" и отложил вынесение решения, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:51
Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика

В ЦИК не нашли недействительных подписей за кандидатов в Мосгордуму

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком не зафиксировал ни одного случая, когда подписи существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.
Обновлено в 07:00
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Туристы забросали панду камнями в пекинском зоопарке

Инцидент в Пекинском зоопарке, посетители которого забросали камнями панду, чтобы заставить спокойно сидящего зверя проявить активность, взбудоражил китайскую общественность после того, как видео (смотрите ниже) с происшествием появилось в местной социальной сети Weibo.
Обновлено в 05:48
Футбол

Малиновский стал игроком «Аталанты»

Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые места комплексов С-400

Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Главное