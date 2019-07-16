Финансы
Сбербанк и ВТБ выйдут из капитала санкционной биржиРБК 09:57
Предполагается, что и Центробанк выйдет из числа ее акционеров, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, чьи слова передает «Интерфакс». Российское правительство в прошлом году запланировало создать биржу, где будут торговаться ценные бумаги компаний, попавших под санкции.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
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